Тур в Алматы

К фиолетовым скамейкам мы подходим с опозданием на несколько минут. Все уже собрались и обсуждали увиденное в зоопарке. «Все у вас хорошо, гораздо лучше, чем у нас, наши животные страдают. Только вот белый медведь в ужасном состоянии, жалко его, он уже не белый, а серый от грязи», – говорит Айдай. В остальном зоопарк оправдал ожидания туристов: большой, интересный, есть, где погулять, инфраструктура хорошая, животные довольны, посетители – тоже.

Дальше нас ждет долгая дорога на Медеу: туристы не ожидали, что каток находится так высоко. Туристы хотят успеть по дороге проверить соцсети, но ни у кого в автобусе нет интернета. Все надеялись, что в центре Алматы будет бесплатный вай-фай, однако подключиться к нему никто так и не смог из-за отсутствия казахстанского номера.

– У нас не так плохо с интернетом, в ТРЦ спокойно можно подключиться. А так всегда было?

V: Всегда, у нас вай-фай в ТРЦ в принципе недавно появился.

– Мы когда в школе учились, у нас вай-фай был в центре Бишкека. Он слабый был, но тогда еще и телефоны были слабые, китайские первые сенсорные вышли только. А вообще с интернетом как у вас?

V: Хорошо, мобильный нормально работает. Раньше глушили по вечерам, сейчас перестали.

– Да, точно, мы слышали. Из-за оппозиционера, который по вечерам стримил. Вот тебе и свобода слова.

– У вас со свободой слова тяжко, да?

V: Да, гораздо хуже, чем у вас.

– Нам если что-то не нравится - мы сразу выходим. У вас больше идет тоталитаризм, у нас больше автократия - от одного к другому.

– У вас даже если и один был, но он хоть что-то сделал и построил. Хоть и многое в честь себя, но построил.

– У нас один депутат кучу денег украл и попросил политическое убежище в США, сейчас там живет, особняк себе купил.

– Чиновники - они ведь тоже выходцы из народа, как так получается?

– Поймем, когда депутатми станем.

Адилет по дороге удивляется, что газовые трубы расположены над землей, а не как в Бишкеке, где они спрятаны в землю, а потом рассказывает, что в пригороде Бишкека газа нет, он есть только в черте города. Из-за этого ТЭЦ в Бишкеке до сих пор работает на угле, из-за чего, по его словам, «зимой задыхается весь Бишкек». Адилет удивляется еще больше, когда узнает, что три алматинские ТЭЦ тоже все еще не переведены на газ.