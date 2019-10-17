Тур в Алматы

Воскресный день, 13 октября, тринадцать туристов и двое гидов из Кыргызстана провели в Алматы: каждую неделю туристическая компания Kettik.kg возит жителей Бишкека и близлежащих сел в сити-тур по крупнейшему городу Казахстана. Программа насыщенная, но алматинца способна удивить: парк первого президента, Mеga Center, метро, зоопарк, Медеу и Кок Тобе. Корреспондент Vласти встретила туристов из Кыргызстана по их прибытии в Алматы и провела с ними один день, чтобы посмотреть на город их глазами и понять, что турист из соседней страны успевает понять про Алматы и алматинцев за один воскресный день.
Автобус выехал из Бишкека в 4 утра, а в 9:30 туристы уже рассматривали ворота в Парке первого президента. После долгой дороги туристы уставшие и хотят поесть, поэтому прогулка по парку совсем короткая, а после нее автобус выдвигается к Mеga Center. Гиды дают два часа – на завтрак и шопинг (для тех, кто планирует что-то покупать), после чего группа должна вновь собраться у автобуса. Ребята разбиваются на небольшие группы и расходятся по разным частям ТРЦ: кто-то идет завтракать, кто-то – фотографироваться, а кто-то решает быстро пробежаться по магазинам.
В автобусе остается только водитель Сайпидин. Он рассказывает, что возит туристов уже десять лет, три из которых - возит клиентов «Kettik.kg» из Бишкека в Алматы. По его словам, большая часть туристов - молодежь, но иногда можно встретить пожилых людей или родителей с маленькими детьми.
В это воскресенье на экскурсии в Алматы в основном молодежь. Среди них молодая пара – Адилет и Айдай. Они угощают меня кыргызстанскими сладкими грецкими орехами и рассказывают, что никогда прежде не были в Алматы, хотя давно собирались посетить Казахстан. По словам Адилета, гораздо дешевле приезжать в соседний город через туристическое агентство. Цена выбранного ими тура – 1 500 сом, или чуть больше 8 000 тенге. В эту сумму входят экскурсии и входные билеты в метро и зоопарк. Кыргызстанцев сразу удивила казахстанская валюта: «Цены здесь очень пугают. Наши 1 000 сом – это ваши 5 000 тенге. Когда говорят, например, 9 000 тенге – это пугает. Простое мороженое стоит 900 тенге, сначала кажется, что сом».
Ближе к 12 часам дня автобус заполняется. На улице под ярким солнцем - только группа из двух молодых девушек и двух парней, которые бурно обсуждают торговый центр:
– Мы сейчас позавтракали в Меге, погуляли немного. У нас в Бишкеке тоже есть торговые центры, они гораздо меньше, но внутри такие же. Вообще мы в Алматы впервые, он же рядом. Очень за границу хотим, хотим что-то новое посмотреть, но дорого. А в Алматы удобно очень и туры не такие дорогие.
– Мы вообще очень спонтанно решили приехать. Думаем еще в Актобе поехать, там, наверное, очень красиво.
– Сегодня больше всего хотим посмотреть зоопарк и канатку на Кок-Тобе, в Бишкеке фуникулеров таких нет, а зоопарк маленький.
В автобусе уже ждут отправления в следующий пункт мама и дочь. Ольга и Диана живут в селе в 50-ти километрах от Бишкека, они еще ни разу не были за границей, поэтому эта поездка волнительна для обеих. Через неделю Диане исполнится 18 лет и Ольга решила порадовать дочь и отпраздновать ее день рождения чуть раньше в новом городе, с которым в конце дня им будет сложно попрощаться. «Мы из Киргизии никуда не уезжали, я сама за всю свою жизнь никуда вообще не выезжала. Мне самой так необычно, не то, что Диане. Я вот больше всего канатную дорогу жду», - рассказывает Ольга.
«Алматинское метров – второе метро в Центральной Азии после Ташкента. В
Ташкенте еще в двадцатом веке было сильное землетрясение, после которого полностью реконструировали весь Ташкент и отстроили метро. По программе Советского Союза метро строили в тех городах, где есть 1 миллион жителей. В Бишкеке, тогдашнем Фрунзе, миллиона не набралось. Сейчас метро планируют строить, но это очень тяжелая и долгая работа», –рассказывает гид Эльгиз, когда автобус выезжает в сторону станции метро «Алатау». По плану мы должны доехать от нее до станции «Абай».
Когда Эльгиз заканчивает с историей метро, он рассказывает мне о туристической компании «Kettik.kg». Она существует уже три года, как и тур в Алматы, который был запущен с момента основания компании. Наибольшее внимание компания уделяют внутреннему туризму: у кыргызстанцев есть возможность отправиться в тур по всем областям своей страны. В этом году команда побила рекорд перевозки туристов по внутренним направлениям – в среднем в неделю в туры отправляются около 500 человек, а в сезонное время, с середины весны до октября – 700 человек, поэтому Эльгиз в шутку называет Keттiк.kg монополистом.
В воскресный тур по Алматы всегда набирается как минимум десять желающих, даже зимой. С таким количеством людей компания, по словам Эльгиза, практически ничего не зарабатывает: «Мы работаем на репутацию, у киргизов есть такая распространенная пословица – репутация набирается ложками, а выливается флягами, поэтому мы стараемся нарабатывать репутацию. Даже если не больше десяти человек – мы уходим в ноль, да даже если в убытки – нам главное, чтобы люди привыкали и у всех было на слуху наше название. Человеку неприятно, если ему звонят и говорят, что тур отменяют».
Программа туристической поездки в Алматы в скором времени изменится – она станет шоппинг-туром. Компания предлагает больше времени уделять торговым центрам и меньше – культурной программе. В торговых центрах Бишкека одежда стоит дороже, чем в Алматы, рассказывает Эльгиз.
Автобус наконец высаживает всю группу возле станции метро «Алатау», на кассе сразу возникает очередь: туристы долго рассматривают архитектуру и желтые жетоны. Никто из группы, кроме меня и гидов, никогда не ездил в метро.
Следующий поезд должен приехать через пять с половиной минут, которые туристы тратят на небольшую фотосессию.
В самом вагоне группа занимает практически все свободное место. Ребята с непривычки крепко держатся за поручни и немного покачиваются на поворотах, с улыбкой глядя на то, как я передвигаюсь по вагону и фотографирую их.
Туристы выходят на станции «Абая» и поднимаются по самому длинному эскалатору алматинского метро. Все они удивляются тому, насколько глубоко расположено метро, фотографируются, снимают видео и смеются. Когда группа туристов выходит из метро, Сайпидин уже ждет нас на Абая. «Вы заметили, что в Алматы все ездят на тойотах?», – слышу я от кого-то из туристов.
С самого начала поездки было понятно, что больше всего туристы ждут прогулку по зоопарку. В Бишкеке есть зоопарк, однако ни один из туристов не сказал о нем ничего хорошего. По дороге к парку Горького Эльгиз просит меня рассказать что-нибудь интересное об алматинском зоопарке. Рассказываю, что в нем постоянно меняется руководство, а некоторые животные живут в тяжелых условиях, но все-таки больше внимания уделяю Максиму Звереву, его дому на пруду и жизни в зоопарке.
По приезде мы договариваемся встретиться через два часа на фиолетовых скамейках у входа в зоопарк. Туристы опять делятся на группы и расходятся в разные стороны. Я присоединяюсь к Ольге и Диане, которых ранее пообещала больше фотографировать. «У нас есть в Бишкеке зоопарк, но там очень плохо. Прям совсем плохо, очень жалко животных. Я туда даже Диану не водила, потому что там страшно. У вас гораздо лучше», – говорит Ольга.
Экскурсию по зоопарку мы начинаем с клеток со львами, которые греются на еще теплом октябрьском солнце. Туристам определенно повезло с погодой и сезоном: зоопарк выглядит очень колоритно – желто-красные деревья и поющие птицы создают особенную, уютную атмосферу. Это замечают и мои собеседницы.
После всевозможных кошек мы быстро обходим остальных животных, чтобы пойти в
экзотариум и океанариум, Диана хотела попасть в них больше всего. Она была уверена, что в Алматы есть большой океанариум с экзотическими рыбами и большими акулами, но мне приходится ее огорчить. По пути к змеям, тараканам и рыбам нам встречается бабушка, сидящая рядом с пони и ламой, на которых по зоопарку обычно катают детей. Ольга просит меня сфотографировать ее возле ламы, на что бабушка громко возражает: «Давай двести тенге». Мы успеваем сфотографироваться бесплатно, Ольга из вежливости смеется, хотя очень удивляется: «Вот это у вас тут бизнесмены. У нас так только на Иссык-Куле».
Мы обходим весь зоопарк чуть больше, чем за час, хотя Диана и Ольга были уверены, что им не хватит целого дня. Время до встречи на фиолетовых скамейках еще остается и я решаю показать гостьям парк Горького. Сначала они сравнивают его с парком Панфилова в Бишкеке, а потом приходят к выводу, что парк Панфилова – совсем маленький кусочек алматинского парка Горького.
Диана предложила прокатиться на каком-нибудь аттракционе – выбор пал на популярную «цепочку».
– Лет тридцать назад я каталась на такой же цепочке в Джалал-Абаде и на моих глазах мой велосипед украли, а я ничего сделать не смогла, только кричала. А у вас есть районы, где ближе к вечеру не очень безопасно ходить?
- Конечно есть, не только вечером. У нас фигуриста убили средь бела дня из-за автомобильных зеркал, - говорю я.
К фиолетовым скамейкам мы подходим с опозданием на несколько минут. Все уже собрались и обсуждали увиденное в зоопарке. «Все у вас хорошо, гораздо лучше, чем у нас, наши животные страдают. Только вот белый медведь в ужасном состоянии, жалко его, он уже не белый, а серый от грязи», – говорит Айдай. В остальном зоопарк оправдал ожидания туристов: большой, интересный, есть, где погулять, инфраструктура хорошая, животные довольны, посетители – тоже.
Дальше нас ждет долгая дорога на Медеу: туристы не ожидали, что каток находится так высоко. Туристы хотят успеть по дороге проверить соцсети, но ни у кого в автобусе нет интернета. Все надеялись, что в центре Алматы будет бесплатный вай-фай, однако подключиться к нему никто так и не смог из-за отсутствия казахстанского номера.
– У нас не так плохо с интернетом, в ТРЦ спокойно можно подключиться. А так всегда было?
V: Всегда, у нас вай-фай в ТРЦ в принципе недавно появился.
– Мы когда в школе учились, у нас вай-фай был в центре Бишкека. Он слабый был, но тогда еще и телефоны были слабые, китайские первые сенсорные вышли только. А вообще с интернетом как у вас?
V: Хорошо, мобильный нормально работает. Раньше глушили по вечерам, сейчас перестали.
– Да, точно, мы слышали. Из-за оппозиционера, который по вечерам стримил. Вот тебе и свобода слова.
– У вас со свободой слова тяжко, да?
V: Да, гораздо хуже, чем у вас.
– Нам если что-то не нравится - мы сразу выходим. У вас больше идет тоталитаризм, у нас больше автократия - от одного к другому.
– У вас даже если и один был, но он хоть что-то сделал и построил. Хоть и многое в честь себя, но построил.
– У нас один депутат кучу денег украл и попросил политическое убежище в США, сейчас там живет, особняк себе купил.
– Чиновники - они ведь тоже выходцы из народа, как так получается?
– Поймем, когда депутатми станем.
Адилет по дороге удивляется, что газовые трубы расположены над землей, а не как в Бишкеке, где они спрятаны в землю, а потом рассказывает, что в пригороде Бишкека газа нет, он есть только в черте города. Из-за этого ТЭЦ в Бишкеке до сих пор работает на угле, из-за чего, по его словам, «зимой задыхается весь Бишкек». Адилет удивляется еще больше, когда узнает, что три алматинские ТЭЦ тоже все еще не переведены на газ.
«Горы усыпаны золотом! Наши и алматинские горы очень похожи», – громко говорит Эльгиз. Местные горы действительно очень похожи на горы Бишкека, но различия в них туристы находят. Адилет и Айдай констатируют: «У вас тоже все горы застроены. У нас вот нельзя строить выше магистрали, а там сейчас многоэтажные жилые дома стоят».
Канатная дорога Медеу-Шымбулак закрыта на ремонт, поэтому нам предстоит тяжелый подъем по алматинской лестнице здоровья. Перед подъемом Эльгиз и Нестан посадили туристов на лавочки напротив ледового катка, чтобы они успели подготовиться к подъему и получше рассмотрели Медеу.
«Вы видите одну из самых больших ледовых арен в мире. Мы сейчас поднимемся наверх, чтобы увидеть панораму на Медеу и горы. Здесь есть дорога для машин, но мы пойдем пешком, потому что мы за экологию. И еще – мы будем подниматься по лестнице, на каждой ступеньке вам нужно загадывать желание, так что думайте», – предупреждает Эльгиз. Никто, кроме гидов и меня не знал, что на лестнице здоровья 842 ступени, а значит и желаний понадобится очень много. Следующие полчаса все думали не о красивых пейзажах, а только о том, как бы скорее подняться наверх и передохнуть от вечерней зарядки.
Туристы вряд ли сильно впечатлены красивым панорамным видом с плотины на Медеу – все они бывали в горах в Бишкеке. Но группа делает множество фотографий, а потом начинает спуск по лестнице – он быстрее и радостнее, чем подъем.
Перед финальным пунктом поездки – Кок-тобе, гиды предлагают перекусить в столовой “Qaganat” на проспекте Достык.
И туристы и гиды удивляются поднимающимся по проспекту Достык автобусам.
– А сколько у вас стоит проезд на общественном транспорте?
V: 80 тенге, если есть специальная карточка «Онай», это 16 сом примерно. Если карточки нет, то 150 тенге – это 30 сом.
– С Алматы, получается, можно до Медеу на автобусе за 16 сом доехать?
V: Конечно.
– А Онай – это банк такой?
V: Нет, не банк, это просто платежная система.
– А велосипеды тоже можно в прокат взять с этой карточки?
V: Нет, пока, к сожалению, нельзя.
– У нас на базе банков делают платежные системы в общественном транспорте, потом банкам процент уходит.
V: А проката велосипедов со станций в Бишкеке нет?
– Нет, пока только обычный прокат.
– У вас есть камеры на дорогах?
V: Да, практически на всех улицах
– У нас камеры только начали устанавливать, типа «Безопасный город». Мы пока дико это воспринимаем.
Чтобы разбудить уставших туристов, Эльгиз рассказывает интересные истории с прошедших туров: «Кеттiк» называют компанией, которая делает судьбу. Почему? У нас есть двухдневные и трехдневные туры по Кыргызстану, во время которых люди сближаются и становятся одной большой семьей. С нами однажды ездила девушка, которая в туре познакомилась с женщиной, теперь они вместе работают. Там же она познакомилась с парнем, за которого через полтора года вышла замуж. У них сейчас все хорошо». В автобусе тоже давно царит вполне дружеская атмосфера - по автобусу передаются пластиковые контейнеры с орехами и сладкими баурсаками.
Я решаю не подниматься с туристами на Кок Тобе, поэтому прощаюсь у столовой, где мы, как и в метро, заняли все свободное место. Туристы очень устали и целый день не ели, поэтому, чтобы не отвлекать их, мы крепко обнимаемся и прощаемся. На улице меня ждут Нестан и Эльгиз, с которыми мы болтаем о прошедшем туре и любви к Алматы. Мы уже попрощались, но тут Нестан обращает внимание на то, что на вывеске “Qaganat” теперь пишется через букву Q.
– А давно у вас «Казахстан» начали писать через Q?
V: Как только начали переходить на латиницу – начали писать через Q.
– Очень странно и непривычно выглядит. Но у вас тут правда хорошо.