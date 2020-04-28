Есть ли жизнь в Детройте

Детройт – город на севере США в штате Мичиган, граничащий с Канадой. В середине 20-х годов прошлого столетия он был автомобильной столицей мира, одним из богатейших городов Северной Америки, здесь были сосредоточены крупнейшие автомобильные заводы Ford, General Motors, Chrysler. Но после автопромышленного кризиса в 1950-х и нефтяного кризиса 1978 года город пришел в упадок, предприятия обанкротились, заводы закрылись, жители стали покидать Детройт. В 2013 году город был признан банкротом, а население на этот момент сократилось более чем на 60%. Но уже через год была запущена программа по его восстановлению.
Впечатление о Детройте, когда приезжаешь сюда впервые, – серый и депрессивный город: заброшенные дома и здания на окраине, на дорогах мало машин, еще меньше – людей. Свою роль сыграла и февральская погода – метель, ледяной ветер, пасмурное небо. Несмотря на то, что центр Детройта с его небоскребами красив, ощущение тревожности и дискомфорта все равно не покидает. Потому что отложилось в подкорке, что это – «город-призрак», здесь высокий процент безработицы и преступности. «Гулять по Детройту опасно», - предупреждал нас водитель такси Uber в Вашингтоне.
По официальным данным, в декабре 2019 года уровень безработицы в городе составил 3,8%. Сейчас в Детройте проживает порядка 710 тыс. человек. Местные власти и организации реализуют различные программы по восстановлению города, развитию экономики и привлечению рабочей силы. Например, Детройтская стратегия будущего (Detroit Future City) включает в себя ряд идей и подходов о том, как наилучшим образом использовать земли, обеспечить рост рабочих мест и экономическое процветание, построить инфраструктуру и так далее. В 2017 году команда DFC предложила превратить 900 пустующих промышленных объектов города в рекреационные зоны, станции по производству чистой энергии, сооружения по очистке воздуха и сточных вод и другие объекты «зеленой» инфраструктуры, а на бесхозных землях создать привлекательные рабочие места.
Одним из проектов, который создаст тысячи рабочих мест, является также строительство нового моста Горди Хоу, названного в честь канадского хоккеиста. Мост будет построен между канадским Виндзором и Детройтом. Соглашение о строительстве в рамках государственно-частного партнерства было заключено между премьер-министром Канады и губернатором штата Мичиган в июне 2012 года. В сентябре 2018 года Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) объявила о подписании контракта с фиксированной ценой на сумму $5,7 млрд с Bridging North America. На сегодняшний день работы по проектированию выполнены на 70%, с канадской стороны строительство уже началось, мост будет сдан в эксплуатацию к концу 2024 года. Проект предусматривает строительство двух контрольно-пропускных пунктов с обеих сторон, инфраструктуры для пропуска частных и коммерческих транспортных средств, досмотра грузов. Сам мост будет шестиполосным, по три полосы в каждом направлении. Также предусмотрено благоустройство территории, создание зоны для велосипедистов и коридора для пешеходов.
«Это будет первый такой проходной пункт в Детройте. Из конца в конец общая протяженность – 2,5 километра или 1,5 мили. Расстояние между двумя башнями составит 853 метра, что делает наш мост самым протяженным вантовым мостом в Северной Америке. Даже при шести полосах проезжей части предусмотрено возможное ее расширение в будущем, при необходимости. Мост будет массивной конструкцией и изменит взаимодействие между Канадой и США», - отмечает директор по коммуникациям WDBA Марк Батлер.
На этапе реализации строительства моста ожидается создание порядка 2,5 тыс. рабочих мест. При этом в проекте уже заняты сотни людей и 70 местных подрядчиков. Пока большинство заняты в проекте временно. Наибольшая часть строительных работ запланирована на 2021-2023 годы, и именно на этот период, по оценке специалистов, придется 70% всех рабочих часов. Сам мост после ввода в эксплуатацию будет работать круглосуточно 7 дней в неделю, и это тоже «создает большое число постоянных рабочих мест по проекту». Кроме этого, подчеркивают в WDBA, задействованных в строительстве рабочих «необходимо где-то размещать и чем-то кормить, им необходимы транспортные средства и бензин», поэтому «уже сама организация всех этих процессов создает своего рода экономический бум для Детройта и Виндзора».
К этому проекту страны шли очень долго. Первые шаги по строительству нового международного переезда были сделаны в 2000 году, когда правительства стран сели за стол переговоров. В 2001-2004 годах были проведены совместные технико-экономические исследования, чтобы понять, что именно необходимо для повышения эффективности пограничного коридора. После этого начался процесс экологической экспертизы на уровне правительств, который длился 3 года. С 2008 по 2012 год был процесс получения требуемых разрешений. И работы по фактической реализации проекта начались лишь в 2014 году. В WDBA подчеркивают, что этот проект – хороший пример государственно-частного партнерства, так как идет взаимодействие и с частными компаниями, и с представителями правительства Канады и США, и с транспортными организациями Мичигана. При этом используется канадская модель ГЧП, ее преимуществом является «переход рисков». То есть проект предусматривает и риски, принимаемые на себя частным сектором, и риски, принимаемые государственным сектором. Все заключаемые контракты рассчитаны на срок 36 лет, из них 6 лет займет само строительство моста, последующие 30 лет – его эксплуатации. Весь проект финансируется канадской стороной, а после того, как инвестиции Канады окупятся, разделение доходов будет осуществляться на равной основе между Онтарио и Мичиганом.
Сотрудничество США и Канады
С 1994 года между США, Канадой и Мексикой действовало соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), основной целью которого было устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между странами. Вступив в должность президента США, Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть это соглашение или заключить новое. Переговоры по этому вопросу начались в августе 2017 года. Осенью 2018 года Канада, США и Мексика достигли трехстороннего соглашения о новом торговом договоре USMCA, который заменит НАФТА. 30 ноября 2018 года лидеры стран подписали документ, который «является взаимовыгодной победой для североамериканских рабочих, фермеров, владельцев ранчо и предприятий», и «создаст более сбалансированную взаимную торговлю, которая способствует росту экономики Северной Америки». Новое соглашение в частности направлено на развитие американского автопрома. В управлении торгового представителя США отмечают, что в соглашении НАФТА «автомобильные правила происхождения устарели, содержат значительные лазейки и стимулируют аутсорсинг рабочих мест в США». Правила в новом соглашении, напротив, стимулируют инвестиции, производство и занятость в американском автомобильном секторе. По оценкам USTR, в течение пяти лет USMCA должно содействовать привлечению $34 млрд инвестиций, ежегодным покупкам автозапчастей на сумму $23 млрд и созданию 76 тыс. рабочих мест.
USMCA вступает в силу с 1 июля 2020 года.
Однако президент Американского института предпринимательства AEI Клод Барфилд не считает идеальным новое соглашение, которое заменит НАФТА.
«Оно стало не совсем отражением тех мер, о которых говорил Трамп, но нужно отдать ему должное, есть изменения и дополнения в этом соглашении, которые заслуживают одобрения, в том числе новые положения относительно цифровой торговли, которой в конце 90-х годов прошлого века просто не существовало. И для меня это серьезный шаг вперед, возможно, сейчас объем этой торговли не очень велик, но будущее торговой политики США, я думаю, лежит именно в плоскости цифровой торговли», - отмечает он.
США и Канаду в прямом смысле связывает международный подвесной мост Амбассадор. Он соединяет Детройт и Виндзор и является важнейшим в Северной Америке международным пунктом пересечения границы. В среднем по нему проходят ежедневно более 10 тыс. автомобилей, и примерно четверть всего объема торговли между США и Канадой проходит через этот пункт. Но, как отмечают в WDBA, мост Горди Хоу будет еще одним примером международного сотрудничества. И этот проект очень важен с точки зрения экономической перспективы.
«Это направление одно из самых загруженных в плане торговых взаимоотношений между Канадой и США. По этому участку проходит 25% всей двусторонней торговли между странами. В цифрах, если вы посмотрите на показатели импорта из Мичигана в Канаду, речь идет о почти $48 млрд, а если посмотреть на экспорт из США в Канаду, то речь идет о почти $24 млрд. Это что касается перемещений из Мичигана в Канаду. Если посмотреть на разрез Канада – США, цифры будут на порядок больше. Важность участка Виндзор – Детройт объясняется тем, что здесь имеется 4 действующих переходных пункта. Первый – это мост Амбассадор. Второй – это тоннель, по которому перемещаются владельцы и водители транспортных средств. Имеется железнодорожный туннель, по которому выполняется перемещение грузовых составов. И действует баржа для транспортировки крупногабаритных грузов», - поясняет Марк Батлер.
Он подчеркивает, что этот участок – стратегически важный в торговом коридоре между США и Канадой. И приводит в пример трагедию 11 сентября 2001 года – тогда, после закрытия границы, образовались километровые заторы по обе стороны, а бизнес пострадал не только в Детройте и Виндзоре: пострадали также производственные предприятия в Кентукки и во Флориде, вынужденные приостановить работу из-за того, что своевременно не получили сырье из Канады. Говоря о важной роли, которую Детройт играет во взаимодействии стран, Батлер добавляет: граница между Виндзором и Детройтом жизненно важна и для торговых взаимоотношений между Канадой, США и Мексикой.
«Большая часть товаров, поступающих из Мексики и Канады, доставляются грузовым транспортом. Если речь идет об обмене товарами, в том числе и сельскохозяйственной продукцией, между Мексикой и Канадой транзитом через территорию США, то 25% этих грузоперевозок выполняются фурами и проходят через Детройт», - отмечает он.
В WDBA уверены, что проект строительства нового моста служит ярким примером интеграции экономик двух стран, потому что когда определялась его важность, все, в том числе и представители правительств обеих стран, понимали, насколько они зависят друг от друга.
«Мы имеем разные правящие системы, принципы управления странами, существует большое число правящих партий и просто партий, но простая универсальная истина, понятная всем, в том, что есть необходимость в создании нового перехода между Виндзором и Детройтом. Это должен быть мост, и его необходимо построить. И осознание этой необходимости должно быть не просто на уровне Виндзора и Детройта, но и на уровне Онтарио и Мичигана, и на уровне Канады и США, соответственно», - подчеркивает он.
Образцовыми считают отношения с Канадой и в порту Детройта. Как отмечает помощник директора порта Чэд Мэттис, страны используют совместные системы, это взаимодействие делает работу продуктивной. 90% информации о прибывающих грузах поступает заранее, такой порядок был введен еще в 2006 году. Все декларации заполняются в электронном формате, тогда как ранее они были в бумажном виде. Это существенно упрощает и ускоряет процесс работы.
После терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах остро встал вопрос об усилении безопасности, но чтобы это не сказалось на торговле. Как отмечает директор по вопросам деклараций и безопасности перевозок отдела полевой эксплуатации службы безопасности и грузов таможенно-пограничной службы США Дэниел Рэндалл, после трагедии их служба особенно сосредоточена на заблаговременном получении информации и сведению к минимуму любых возможных угроз, исходящих от поступающих в страну грузовых перевозок. В этой связи они и перешли от бумажного оформления процедур к электронному.
«Эта работа ведется именно с точки зрения важности снижения возможных рисков. Закон Соединенных Штатов о торговле 2002 года требует заблаговременного декларирования документов, сопровождающих груз, и наша служба занимается обработкой таких данных в электронном формате, чтобы выявить возможные риски и передать подозрительные грузы на инспекцию, одновременно содействуя скорейшему прохождению безопасных грузов», - поясняет он.
Таможенно-пограничная служба США (CBP) является одной из крупнейших в мире правоохранительных организаций, в обязанности которой входит недопущение проникновения террористов и их оружия на территорию Соединенных Штатов, одновременно обеспечивая законное перемещение граждан и грузов через границу. Штат CBP насчитывает свыше 60 тыс. сотрудников. Будучи первой единой пограничной организацией США, использует комплексный подход к управлению и контролю, объединяя таможню, иммиграцию, безопасность границ и защиту сельского хозяйства в единую скоординированную деятельность. Ежедневно через пропускные пункты таможенно-пограничной службы США проходят более 1 млн путешественников. Часть сотрудников CBP задействована именно на пропускных пунктах и в досмотре грузов, еще часть – патрулируют территорию между пропускными пунктами, перехватывая тех, кто пытается обойти границу. Также есть отдел по воздушным и морским операциям, его сотрудники обеспечивают безопасность и контролируют территории за пределами пунктов въезда в страну, и отдел, который курирует вопросы торговых отношений, в том числе отвечает за пропуск в США товаров широкого потребления и взимание сборов и пошлин.
«Таким образом, будучи одной организацией, мы распределяем между собой разные сферы ответственности и выполняем разные роли. На границе наши сотрудники работают как иммиграционные службы и как таможенные службы. Изначально это были две разные службы, позже функционал был объединен», - говорит Рэндалл.
В CBP отмечают: так как все находится в ведении одной службы, и все данные синхронизированы, все сотрудники имеют доступ к базе со всей информацией. Кроме этого, таможенно-пограничная служба работает с промышленными партнерами, которые в свою очередь работают с коммерческим сообществом. И они все вместе вырабатывали правовые механизмы и наиболее эффективные решения в осуществлении грузовых и пассажирских перевозок. И вся действующая автоматизированная система сейчас – это результат «такой по-настоящему партнерской работы».
«Содействие развитию торговли – это тема в фокусе нашего пристального внимания. Обеспечение безопасности и одновременное продвижение коммерческой деятельности. США и Канаду объединяет серьезная история сотрудничества и торговых отношений. В качестве одного из хороших примеров можно привести базовые соглашения, документы, содействующие продвижению таких торговых отношений, например, Канадско-Американский Альянс по приграничной торговле, в котором мы участвуем и в котором пересекаются работа таможенной службы США, Агентства пограничной службы Канады и промышленные секторы. Это сотрудничество позволяет выявить возможные методы для усовершенствования и улучшения торговых отношений. На мой взгляд, в этом мы как раз можем увидеть, как можно содействовать продвижению таких торговых отношений, когда процесс спускается до коммуникаций между двумя странами, выявить барьеры, которые можно совместно устранить или преодолеть, нарастить объем торговли», - отмечает Дэниел Ренделл.
Как это работает
В среднем через порт Детройт проходит примерно 6 тыс. грузовых фур в день и порядка 10 тыс. пассажирских автомобилей. За счет того, что информация предоставляется заранее в электронной декларации по товарам, грузы на границе оформляются быстро: полчаса – если срочное оформление, не больше часа – обычное. Все поступающие заранее данные вводятся в систему, далее информация предоставляется офицеру CBP, содержимое груза также изучается различными специалистами, которые помогают в оценке потенциальной угрозы. Таким образом, к моменту поступления груза в CBP владеют всей необходимой информацией, знают, что находится внутри грузовика и кто находится за рулем, так как информация о водителе тоже предоставляется заранее. Чаще всего водители фур много раз пересекают границы, поэтому их имена уже есть в системе. Также они могут получить пропуск по системе FAST, дающей право на ускоренное прохождение границы. Но для того, чтобы груз получил разрешение на перемещение по этой системе, сам перевозчик должен иметь FAST-разрешение, оно должно быть и у водителя фуры и у грузоотправителя/производителя. Когда фура приходит на границу, если есть необходимость, транспорт загоняют на сканирование. Оборудование и программное обеспечение позволяет при сканировании просмотреть все до мельчайших деталей. При этом водитель все это время находится в специальной комнате.
Примерно 15 лет назад 80% оформляемых здесь грузов были второочередными, и только 20% - первоочередными, то есть это те грузы, которые оформляется на границе. Второочередные – те, которые перемещают в отдельную зону, есть какие-то проблемы с оформлением документов и т.д. Но после внедрения новой системы с предоставлением всей требуемой информации заранее 90% грузов оформляется в первичной зоне. Все это является частью Североамериканского соглашения о свободной торговле, действующего для ускорения и продвижения оформления грузов и пассажиров на границе. По сути, все, что остается сотруднику службы, – это просмотреть собранную информацию и проинтервьюировать водителя.
Что касается пассажиров, то процедура стандартная: по прибытии на границу они предъявляют свои документы офицеру пограничной службы, он в свою очередь интересуется целью визита, длительностью пребывания и т.д. При этом для граждан ряда стран действует программа безвизового въезда в США и разрешение на въезд ESTA.
Трагедия 11 сентября 2001 года выявила определенные провалы в эффективности американской системы пропуска через границу. После теракта были приостановлены любые перемещения. Но власти понимали, что есть туристы с «низкой степенью совершения неправомерных действий (low-risk travelers), которые пересекают границу каждый день. Поэтому был реализован ряд мер по повышению эффективности рабочих процессов, таких граждан исключили из группы тех, кто подвергается тщательному досмотру, соответственно, появилось больше времени на досмотр тех, кто вызывает подозрения. Внедрив программу Trusted travelers по упрощенному пересечению границы, США дали возможность тем, « у кого все в порядке с документами», быстрее проходить пограничный контроль.
Сейчас, по словам Рэнделла, США, Канада и Мексика стремятся к созданию единой декларации, которая при экспорте товара из любой из этих стран будет одновременно служить и для учета импорта.
Отношения бизнеса с государством
Интересы бизнеса в Детройте представляет региональная палата. Членами этой организации являются около 2500 предприятий. Детройтская региональная палата также занимается и экономическим развитием региона. При этом, как поясняет президент и главный исполнительный директор палаты Сэнди Баруа, структура не является государственной.
«Среди членов нашей палаты нет членов правительства, нет финансового участия нашего правительства, и мы ни в каком своем проявлении не представляем наше правительство. Механика торгового взаимодействия, то есть таможенное оформление, безопасное прохождение границы, тарифы, все, что связано с этим, реализуется соответствующими либо канадскими, либо американскими государственными структурами. Наша основная работа – в представлении интересов бизнес-сектора в работе с правительствами на разных уровнях, на государственном уровне, на уровне муниципальных властей для продвижения вопросов ведения бизнеса», - отмечает он.
Например, они совместно с администрацией губернатора Мичигана решали вопросы реформирования Налогового кодекса штата с целью упрощения процедуры налогообложения и ведения бизнеса, а с членами законодательного собрания штата – вопросы внедрения дополнительных инициатив экономического развития для предпринимателей из других регионов, чтобы стимулировать их переводить свой бизнес в Мичиган. По этим всем вопросам, отмечает Баруа, они «добились успеха».
«Инициативы, предлагаемые для привлечения бизнеса в нашем регионе, не сосредоточены на какой-то одной определенной отрасли, - рассказывает он. - Приоритет отдается тем проектам, которые направлены на создание наибольшего числа рабочих мест. Если говорить о том, в работе с какими компаниями, в плане продвижения и привлечения, больше заинтересована наша организация, это будут такие категории, как автотранспортные и повышающие мобильность технологии, электрификация транспортных средств, обеспечение транспортных средств выходом в интернет, научно-исследовательские разработки в этих направлениях, тестирование новых технологий, новые производственные технологии, помимо автомобилестроения и в авиационно-космической отрасли, информационные технологии, финансовые технологии».
Детройтская региональная палата тесно сотрудничает с Виндзор-Эссексской региональной торговой палатой, членами которой являются порядка 700 компаний. Эта организация тоже представляет интересы бизнеса, ведет дела и по самому сектору торговли, и по взаимодействию между предпринимателями, фактически участвует «в жизни всех секторов экономики». Палата работает с правительственными организациями на всех трех уровнях. С федеральным правительством организация взаимодействует в таких вопросах, как формирование правил ведения бизнеса, инвестиции, какие сектора являются приоритетными для инвестирования и т.д. С муниципальным – это обсуждение налогов, вопросов организации инфраструктуры, инвестиций, развития той или иной отрасли. Президент и исполнительный директор Виндзор-Эссексской региональной торговой палаты Ракеш Найду поясняет, что «правительством (на разных уровнях – V) вырабатываются те или иные планы, в том числе и долгосрочные, и торговая палата затем обсуждает их с представителями бизнес кругов – это одна часть рассмотрения инициатив». Другая часть, по его словам, – это помощь предпринимателям в поиске лучших локаций для их бизнеса, в том числе с предоставлением различных субсидий.
«Поскольку две торговые палаты сотрудничают друг с другом, предприниматели, сотрудничающие с одной из палат, одновременно получают все преимущества потенциального сотрудничества с другой палатой тоже», - подчеркивает Ракеш Найду.
«Мы помогаем нашим членам в решении вопросов, с которыми они сталкиваются при международной торговой деятельности. Приведу пример. После сентябрьской трагедии (теракты 11 сентября 2001 года – V) граница между двумя странами была закрыта. И мы очень активно работали с правительственными организациями на всех уровнях, чтобы производственные компании, работающие с сырьем, поставляемым из Канады, и компании, занятые в сфере здравоохранения, получали приоритет для получения права проезда через границу», - добавляет Сэнди Баруа.
Он отмечает, что до терактов было настолько просто перейти границу, что «работая в Детройте, вы могли выехать на обед в итальянский ресторан в Виндзоре». Но из-за усиления мер безопасности все изменилось, и понадобилась совместная работа организаций, подобных региональным палатам, и правительственных структур, «чтобы урегулировать относительно беспрепятственное прохождение через границы грузов».
«Вечерами из окна моего офиса видна длинная вереница автомобилей тех, кто возвращается домой в Канаду после рабочего дня. Дорога домой для этих людей занимает определенное время. А утром та же самая картина наблюдается в другом направлении. И не всегда можно точно спрогнозировать, сколько времени займет эта дорога», - говорит Баруа, показывая на окно, из которого видна река Детройт и канадский Виндзор на другом берегу.
Глава канадской торговой палаты отмечает, что хоть их организации и не отвечают за продвижение торговли напрямую, они работают на продвижение торговой деятельности посредством взаимодействия с правительством на всех уровнях с целью устранения барьеров для бизнеса.
Еще одна некоммерческая организация, которая занимается развитием города, - это Детройтская корпорация экономического роста (DEGC). Она выполняет много функций, в том числе помогает вести переговоры и поощряет стартапы. От торговой палаты ее отличает то, что она не является членской организацией и занимается развитием самого города. Аналогичная структура находится в Виндзоре, которая предоставляет целый пакет услуг бизнесу и занимается ко всему прочему правозащитной деятельностью. Задача обеих организаций – способствовать экономическому росту, создавать рабочие места и привлекать инвестиции. И обе организации активно сотрудничают друг с другом.
«История по возрождению (Детройта – V) фактически начинается в 1990-х годах. Дела автомобилестроительных компаний шли достаточно хорошо, дела у города шли в целом хорошо, даже имелся небольшой профицит городского бюджета. Город рос и развивался. В какой-то момент общественные деятели решили побороться за право проведения в городе Супербоула (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – V). Фактически инфраструктура, организованная в этой связи, партнерские соглашения с соответствующими организациями, вся эта работа, проделанная в период с конца 90-х по начало 2000-х годов, заложила основу для возрождения Детройта. Мы инвестировали в инфраструктуру, в людей, в город. И мы видели инвестиции и развитие, все это предшествовало Супербоулу, который состоялся в 2006 году, и после него мы и дальше наблюдали рост и развитие. А затем наступил 2008 год, и инвестиции в город, как и прочие инвестиции повсеместно, исчезли. Экономика рухнула в 2008-2009 годах, а 2009 год и вовсе стал годом падения титанов. Когда General Motors и Chrysler объявили о банкротстве, я как раз работал в Торонто в этот момент», - рассказывает старший директор по стратегии и операциям DEGC Марк Дэнсон.
Он подчеркивает, что именно инвестиции, сделанные в 90-е годы, заложили основу уровня, который в 2010-2012 годах позволил привлечь в Детройт средний и крупный бизнес. И тогда «люди стали свидетелями изменения среды Детройта».
«Неверующие в Детройт скептики, поскольку они не видели физических изменений, были в меньшей степени способны понять все происходящее, ведь мы инвестировали именно в инфраструктуру, эти инвестиции не бросаются в глаза с первого взгляда. А потом эта инфраструктура начала приносить плоды, и вот вы уже видите новый бейсбольный стадион, вы видите новый жилой район, вы видите новые офисные здания. Вы видите возрождение города, развитие жилищного строительства, и все это становится поднимающимся вверх по спирали ростом новых возможностей и оптимизма, и вот так Детройт начал меняться», - продолжает Дэнсон.
DEGC начала оказывать помощь местным автомобильным компаниям, чтобы существенно увеличить их инвестиции в город, занялась развитием новых для города отраслей, в частности, игорного бизнеса. Организации, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, увеличили свои инвестиции. И эти важные отрасли инвестируют в другие отрасли. И история подъема Детройта продолжается, создается по большей части силами внутри города, меняющими мнение других людей о Детройте.
«И, если бы меня спросили, какими были самые серьезные сделанные нами инвестиции, я бы ответил – это все то, что соединяет людей друг с другом. Можно говорить о возведении новых зданий, можно говорить о других каких-то вещах, но восстановление связи между людьми и городом было самым важным из того, что мы сделали. Весь этот позитивный опыт – это и многие тысячи миль велосипедных дорожек для удобства передвижения, и самая высокая скорость интернета, самая высокая в мире, здесь, в Детройте, все это направлено на то, чтобы соединять людей и создавать позитивный опыт пребывания в этом городе», - подчеркивает Дэнсон.
Директор бизнес-аналитики DEGC Вирджиния Сабия Уилкинсон отмечает, что каждый регион и каждый город США, как и любой регион или город любой страны мира, «не минует влияние глобальной экономики и того, что с ней связано». И Мичиган в этом смысле ничем не отличается от других. Но она уверена, что Детройт и Виндзор проделали отличную работу и действовали проактивно в диверсификации своей экономики, перестраиваясь из города автомобилей в город мобильности, встречая новую эру автоматизации в технологиях.
«Проделав эту работу, я считаю, мы достаточно серьезно укрепили свои позиции в плане самодостаточного и устойчивого развития города», - подчеркивает она.
В DEGC уверены: именно в такой среде миллениалы хотят работать, молодежь любит Детройт, и сейчас это «классный город». И в плане соответствия заработной платы возможностям обустройства своей жизни Детройт превзошел Атланту, оказавшись наиболее перспективным городом и для уже состоявшихся инженеров, и для перспективных молодых талантливых людей.
«Я наблюдаю Детройт с того самого момента, когда его жизнь достигла самой нижней точки, вся история его возрождения проходила у меня на глазах. Первый раз я увидела город, когда все было очень плохо. Я была очарована Детройтом, даже при том опустошении. Это были ужасные времена. Разрушения, преступность и прочее, можно было дом купить за 1 доллар. Но люди здесь, даже при той обстановке, не предавались унынию, не сдавались и продолжали вести работу и бороться за свой город», - отмечает в свою очередь исполнительный директор Института пограничной логистики и безопасности Сьюзен Анзолин.
И в Детройте, и в Виндзоре считают: чтобы достичь успеха в своем регионе, очень важно его любить. Можно научиться тому, как реализовывать программы экономического развития, но если за этими действиями нет эмоциональной вовлеченности, страсти и стремления менять жизнь к лучшему, серьезный успех едва ли возможен.
Коронавирус – главная угроза экономики
В конце февраля, когда мы были с визитом в Детройте, распространение коронавируса в Соединенных Штатах не было таким масштабным. Но уже тогда отдельные представители бизнеса говорили о том, что ощущают его негативное влияние, поскольку большая часть используемой в мире электроники изготавливается в Азии и транспортируется авиацией. Но авиаперевозки приостановились, некоторые коммерческие рейсы были отменены почти до конца апреля. Доставка же морским транспортом занимает до 6 недель, и это долго, но и она может быть приостановлена. Например, в Danlaw Inc. полагали, что полностью оценить влияние коронавируса смогут только ближе к лету. Глава AEI Клод Барфилд же отмечал, что коронавирус уже «препятствует работе производственно-бытовой цепи».
Сейчас США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, бизнес терпит большие убытки. Американские автопроизводители снизили зарплаты и стараются сократить расходы, чтобы пережить кризис.
28 марта Дональд Трамп подписал закон о выделении на поддержку экономики и граждан страны $2 трлн. Из них $850 млрд пойдет на поддержку бизнеса, а остальные средства – на выплаты гражданам с низкими и средними доходами. Из-за эпидемии коронавируса в стране почти четверть работоспособного населения США потеряла работу или была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы, а по данным министерства труда США на 26 марта, более 3,2 млн американцев подали заявки на получение пособий по безработице.
От событий 11 сентября 2001 года больше всего пострадали гражданская авиация, страховой бизнес и международная торговля. Сейчас же, как заявлял в середине марта министр финансов США Стивен Мнучин, ситуация в сфере авиации «хуже, чем 11 сентября»: «Авиационная отрасль практически остановилась». С 21 марта граница США и Канады временно закрыта. И хоть это не касается торговли, ежедневный оборот которой между странами составляет порядка $2 млрд, экономисты считают, что в целом американская экономика «подвергнется шоку от коронавируса», и неизвестна «глубина и продолжительность периода шока». Аналитики JP Morgan предсказали экономический спад в следующем квартале на 14%. Такого ущерба не было даже в период кризиса 2008 года.
22 апреля сенат конгресса США одобрил еще один пакет мер почти на $500 млрд. Из них свыше $300 млрд будет направлено на программу льготных кредитов малому бизнесу. Столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать полученные средства при условии, если они будут потрачены на выплату зарплат сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам и оплату аренды и коммунальных услуг. Выделенные ранее на эти цели $350 млрд к середине апреля уже были исчерпаны. Кроме этого, еще $60 млрд будет выделено малому бизнесу в рамках другой программы помощи, $75 млрд будет направлено больницам и $25 млрд – на тестирование для выявления коронавируса. 24 апреля Дональд Трамп подписал этот закон.