Есть ли жизнь в Детройте

«Таким образом, будучи одной организацией, мы распределяем между собой разные сферы ответственности и выполняем разные роли. На границе наши сотрудники работают как иммиграционные службы и как таможенные службы. Изначально это были две разные службы, позже функционал был объединен», - говорит Рэндалл.

В CBP отмечают: так как все находится в ведении одной службы, и все данные синхронизированы, все сотрудники имеют доступ к базе со всей информацией. Кроме этого, таможенно-пограничная служба работает с промышленными партнерами, которые в свою очередь работают с коммерческим сообществом. И они все вместе вырабатывали правовые механизмы и наиболее эффективные решения в осуществлении грузовых и пассажирских перевозок. И вся действующая автоматизированная система сейчас – это результат «такой по-настоящему партнерской работы».

«Содействие развитию торговли – это тема в фокусе нашего пристального внимания. Обеспечение безопасности и одновременное продвижение коммерческой деятельности. США и Канаду объединяет серьезная история сотрудничества и торговых отношений. В качестве одного из хороших примеров можно привести базовые соглашения, документы, содействующие продвижению таких торговых отношений, например, Канадско-Американский Альянс по приграничной торговле, в котором мы участвуем и в котором пересекаются работа таможенной службы США, Агентства пограничной службы Канады и промышленные секторы. Это сотрудничество позволяет выявить возможные методы для усовершенствования и улучшения торговых отношений. На мой взгляд, в этом мы как раз можем увидеть, как можно содействовать продвижению таких торговых отношений, когда процесс спускается до коммуникаций между двумя странами, выявить барьеры, которые можно совместно устранить или преодолеть, нарастить объем торговли», - отмечает Дэниел Ренделл.

Как это работает

В среднем через порт Детройт проходит примерно 6 тыс. грузовых фур в день и порядка 10 тыс. пассажирских автомобилей. За счет того, что информация предоставляется заранее в электронной декларации по товарам, грузы на границе оформляются быстро: полчаса – если срочное оформление, не больше часа – обычное. Все поступающие заранее данные вводятся в систему, далее информация предоставляется офицеру CBP, содержимое груза также изучается различными специалистами, которые помогают в оценке потенциальной угрозы. Таким образом, к моменту поступления груза в CBP владеют всей необходимой информацией, знают, что находится внутри грузовика и кто находится за рулем, так как информация о водителе тоже предоставляется заранее. Чаще всего водители фур много раз пересекают границы, поэтому их имена уже есть в системе. Также они могут получить пропуск по системе FAST, дающей право на ускоренное прохождение границы. Но для того, чтобы груз получил разрешение на перемещение по этой системе, сам перевозчик должен иметь FAST-разрешение, оно должно быть и у водителя фуры и у грузоотправителя/производителя. Когда фура приходит на границу, если есть необходимость, транспорт загоняют на сканирование. Оборудование и программное обеспечение позволяет при сканировании просмотреть все до мельчайших деталей. При этом водитель все это время находится в специальной комнате.

Примерно 15 лет назад 80% оформляемых здесь грузов были второочередными, и только 20% - первоочередными, то есть это те грузы, которые оформляется на границе. Второочередные – те, которые перемещают в отдельную зону, есть какие-то проблемы с оформлением документов и т.д. Но после внедрения новой системы с предоставлением всей требуемой информации заранее 90% грузов оформляется в первичной зоне. Все это является частью Североамериканского соглашения о свободной торговле, действующего для ускорения и продвижения оформления грузов и пассажиров на границе. По сути, все, что остается сотруднику службы, – это просмотреть собранную информацию и проинтервьюировать водителя.

Что касается пассажиров, то процедура стандартная: по прибытии на границу они предъявляют свои документы офицеру пограничной службы, он в свою очередь интересуется целью визита, длительностью пребывания и т.д. При этом для граждан ряда стран действует программа безвизового въезда в США и разрешение на въезд ESTA.

Трагедия 11 сентября 2001 года выявила определенные провалы в эффективности американской системы пропуска через границу. После теракта были приостановлены любые перемещения. Но власти понимали, что есть туристы с «низкой степенью совершения неправомерных действий (low-risk travelers), которые пересекают границу каждый день. Поэтому был реализован ряд мер по повышению эффективности рабочих процессов, таких граждан исключили из группы тех, кто подвергается тщательному досмотру, соответственно, появилось больше времени на досмотр тех, кто вызывает подозрения. Внедрив программу Trusted travelers по упрощенному пересечению границы, США дали возможность тем, « у кого все в порядке с документами», быстрее проходить пограничный контроль.

Сейчас, по словам Рэнделла, США, Канада и Мексика стремятся к созданию единой декларации, которая при экспорте товара из любой из этих стран будет одновременно служить и для учета импорта.