Все будет еще хуже

— Как люди должны жить? Люди начали скот резать. Полностью скот вырезают, потому что кормовой базы нет. Если кукуруза пропадет, то мы голодать там будем. Кредиты люди взяли. Как мы должны жить? — возмущенно прокричал митингующий чиновнику, который стоял в окружении разъяренных фермеров.

У мужчины не было транспаранта, да и кричалок на этом митинге не было. Таких как он у двухэтажного серого здания правительства в Бишкеке стояло около трех сотен. Все они фермеры Чуйской области, чьи поля высыхают из-за нехватки поливной воды и аномальной жары. Земледельцы требовали от властей решить вопрос распределения поливной воды. Это было 14 июня — разгар лета, когда нехватка воды достигла своего пика.

«Вчера информация в СМИ поступила, что Кыргызстан спускает воду Казахстану, а свой народ пусть умирает? Во всех СМИ эта информация есть. Мы понимаем, это договоренности — им нужно помогать, но не в ущерб же своему народу!» — продолжил фермер.

Чиновник неуверенно ответил, что воды нет из-за маловодья и просил подождать с решением этой проблемы. На что кто-то из кольца митингующих с горечью выкрикнул: «Еще пять дней, и посевы сгорят!» Это был уже второй митинг фермеров из-за дефицита поливной воды, после они еще ни раз будут бастовать и требовать решения проблемы.

Позже в местных телеграм-каналах появились видео, где фермеры из села Петровка Чуйской области перекрыли областную трассу Бишкек — Ош. Так они пытались напомнить властям о том, что воды им до сих пор не хватает. Однако митинг разогнали милиционеры, а некоторых участников заставили писать объяснительные.



