«Койко-место». Выпуск пятый: аутизм

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье под названием «Койко-место». Гостем нашего пятого выпуска стала дефектолог, психолог Меруерт Баймуханова.

Меруерт Баймуханова имеет огромный опыт работы, она руководит четырьмя центрами для комплексной помощи детям с серьезными проблемами «Томатис»: в Алматы, Астане, Кызылорде и Павлодаре.

Мы поговорили о том, почему важно с самого рождения ребенка соблюдать режим сна, когда нужно с осторожностью использовать прививки, почему большинство специалистов просто не имеют права ставить диагноз «аутизм».

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Таймкод:

00.30. Почему важно как ребенок спит

09.30. Взаимосвязь вакцинирования и аутизма

14.25. Применение нейролептиков при задержке речи

17.30. Кто имеет право ставить диагноз. Коррекция в других странах

21.30. Почему стало больше детей с ранним аутизмом

23.50. Что происходит при достижении 18 лет

27.45. Взрослая жизнь после коррекции. Почему родители должны и дальше следить за ребенком

30.50. Высокие умственные способности при аутизме

33.15. Вклад родителей в коррекцию

42.20. Почему дети не смотрят в глаза

45.00. Занятия онлайн

46.15. Психологическая помощь для родителей

53.20. Подготовка дефектологов в Казахстане