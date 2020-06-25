«Койко-место». Выпуск пятый: аутизм

Vласть продолжает серию подкастов о здоровье под названием «Койко-место». Гостем нашего пятого выпуска стала дефектолог, психолог Меруерт Баймуханова.
Меруерт Баймуханова имеет огромный опыт работы, она руководит четырьмя центрами для комплексной помощи детям с серьезными проблемами «Томатис»: в Алматы, Астане, Кызылорде и Павлодаре.
Мы поговорили о том, почему важно с самого рождения ребенка соблюдать режим сна, когда нужно с осторожностью использовать прививки, почему большинство специалистов просто не имеют права ставить диагноз «аутизм».