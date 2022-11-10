Справедливость не для всех

Запрос на открытые площадки для общественных дискуссий, который стал острым перед первыми выборами без Нурсултана Назарбаева в 2019 году, Токаев решил удовлетворить созданием Национального совета общественного доверия. Он закрыт для людей, не аффилированных с действующей властью, а обсуждают в нем преимущественно вопросы и решения, которые предлагают Токаев со своей администрацией.

На требование внятной программы реформ ответили созданием Агентства по стратегическому планированию и реформам. Ведомство было образовано из кадрового резерва Назарбаева и положило в основу своих документов его логику «развития». Январские события доказали, что она ведет лишь к обострению структурного кризиса.

Фонд «Қазақстан Халқына» должен «укрепить в гражданах чувство социальной справедливости» без реальной политики перераспределения экономических ресурсов. А преобразованная решением Токаева правящая партия Amanat призвана убедить людей в том, что они имеют дело с независимой от него политической организацией.

Практику создания «имитационных институтов» хорошо освоил еще Назарбаев. Один из последних примеров − скандально известная Комиссия по земельным реформам, которая заглушила серию «земельных митингов» 2016 года.

Долгое время справедливость Токаева оставалась бессодержательным лозунгом. Более четкие очертания она приобрела в его новой предвыборной программе. Справедливость в ней, помимо прочего, означает наделение новой ролью институтов гражданского общества.

Парадокс состоит в том, что Токаев по-прежнему избегает попыток не мешать казахстанцам самостоятельно строить или достраивать общественные институты. Будучи премьер-министром в начале 2000-х годов он настаивал на разгоне самоорганизовавшихся политических сил − будущей оппозиции режиму Назарбаева.

Спустя 20 лет демократическое действие граждан все еще считается деструктивным для власти. В силу этого стремящихся к объединению людей признают вражеским элементом. Их стараются исключить из общества путем подавления реальной инициативы и возведения имитационной архитектуры общества.

Коалиция, собранная для массовой поддержки Токаева, − это почти законченный прототип казахстанского социума, который десятилетиями изобретался в противовес реальному.

Вместо партий в нем действуют управляемые аппараты бюрократов; вместо профсоюзов − целая федерация по защите олигархов от рабочих; вместо оппозиционных кандидатов − выдуманные политтехнологами противники действующей власти; вместо общественных движений − образованные сверху скопления случайных людей; вместо неправительственных организаций − едва живые получатели грантов от государства; вместо общественных деятелей − статисты, отвечающие на все цитатами Токаева.

Таким образом, справедливость в устах Токаева оказывается не объединяющей, а разъединяющей категорией. За ней кроется обещание воспроизводить «имитационные институты», спроектированные некогда Назарбаевым.

Такое социальное конструирование направлено лишь на усиление антагонизма между гражданами, поскольку улучшение жизни всех без исключения лишит правящий режим его привилегий. Поэтому он не способен отказаться от имитации реального общества. В противном случае люди могут осознать свои интересы и построить собственные институты, чтобы с их помощью добиваться справедливости для всех.