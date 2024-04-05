Запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ предлагают депутаты

Депутаты мажилиса от фракции партии «Amanat» Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили поправку в закон «О масс-медиа», устанавливающую запрет для СМИ писать о представителях ЛГБТ. Это может быть приравнено к пропаганде и грозит приостановлением или прекращением деятельности для медиа. Новая поправка пока находится на обсуждении.

Как отмечается сравнительной таблице, приложенной к законопроекту, депутаты предложили дополнить статью 22 законопроекта «О масс-медиа» после слов «превосходства» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Сама же статья 22 говорит о порядке приостановления, прекращения выпуска масс-медиа либо распространения продукции масс-медиа. Основанием для этого может стать пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, распространение информации, пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ и самодельных устройств, распространение теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также демонстрация кино видеопродукции порнографического и специального сексуально-эротического характера, использование средства массовой информации в целях нарушения условий проведения предвыборной агитации, осуществления иностранцами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами и международными организациями деятельности, препятствующей и (или) способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного результата на выборах, проведения агитации в период ее запрещения, принуждения к участию или отказу от участия в забастовке, нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, об авторском праве и смежных правах в интернете, а также нарушение требований, предусмотренных пунктом 7 статьи 21 настоящего закона.

Отметим, что данная поправка только вынесена на обсуждение рабочей группы и еще не принята.

Ранее депутаты предложили внести правки в законопроект «О масс-медиа». В случае принятия они наделят министерство иностранных дел правом отказывать в аккредитации представительствам иностранных средств массовой информации и их журналистам «в случае угрозы национальной безопасности Республики Казахстан». Кроме того, предусматривается запрет на занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации. Также поправки предлагают внесудебный порядок приостановки деятельности иностранных СМИ. Члены рабочей группы проголосовали за предлагаемые поправки большинством голосов в четверг, 25 января.