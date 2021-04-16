Может ли полиомиелит вернуться в Казахстан?

Мы не планировали посвящать полиомиелиту отдельный материал в проекте «Прививка». Но в марте 2021 года ВОЗ объявила о вспышке этого заболевания у наших соседей — в Таджикистане. Последние годы полиомиелит официально регистрировался только в двух странах — Афганистане и Пакистане. Почему мы до сих пор не победили эту страшную инфекцию, чем она опасна и как с ней боролись на протяжении последних 70 лет в мире и в Казахстане — расскажем в этом материале.
«Детский спинномозговой паралич»
Особенность и главная опасность полиомиелита в том, что он за считанные дни может превратить здорового ребенка в инвалида. Полиовирус поражает серое вещество спинного мозга и проникает в центральную нервную систему.
Чтобы спасти людей, умирающих от удушья из-за полиомиелита, еще в начале XX века создали первую версию специального аппарата — «железные легкие». В начале XXI века в живых оставалось несколько человек, которые прожили с «железными легкими» практически всю свою жизнь, — они заразились полиомиелитом в 1950-х годах — до создания вакцин от этой инфекции.
В мире зарегистрировано три серотипа диких полиовирусов. К 2019 году, благодаря массовой вакцинации, было ликвидировано два типа из них. Но до тех пор пока на земле остается хотя бы один инфицированный ребенок, риску заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех странах. Ведь инфекции не имеют географических границ.
Как создавали вакцины от полиомиелита в мире и в Советском Союзе
Созданием полиомиелитных вакцин мир обязан двум американским ученым — Джонасу Солку и Альберту Сэйбину. Солк в начале 50-х годов создал первую инактивированную (неживую — прим. V) вакцину. В книге ученого и врача Пола Оффита «Смертельно опасный выбор» хорошо описано то, как родители маленьких детей ждали спасения от полиомиелита:
«В 1954 году фонд “Марш десятицентовиков” испытал вакцину Солка более чем на двух миллионах детей (это и по сей день самое масштабное испытание вакцины в истории). Когда объявили результаты испытаний, по стране зазвонили церковные колокола, остановились заводы, в синагогах провели специальные молитвенные собрания, а родители, учителя и школьники плакали от счастья. “Будто кончилась война”, — вспоминал один очевидец».
Альберт Сэйбин, врач-вирусолог и ярый соперник Солка создал свою вакцину немного позднее, и она принципиально отличалась тем, что была живой и оральной. Пол Оффит также пишет об этом в своей книге: «Вакцину Сэйбина капали на сахар и давали миллионам американских детей, и она действовала. К 1979 году полиомиелит — болезнь, от которой страдали и умирали сотни тысяч детей, — была в США полностью искоренена. К 1991 году её не было во всем западном полушарии — поразительное достижение». Именно живая вакцина ОПВ практически приблизила нас к ликвидации инфекции, так как она дает наиболее стойкий иммунитет, способный не только предотвратить заболевание, но и остановить передачу дикого полиовируса.
В 1955 году советский учёный и вирусолог Михаил Петрович Чумаков организовал в Советском Союзе специализированный институт по изучению полиомиелита и разработки профилактических вакцин против этой болезни. В 1956 году он с группой советских ученых отправился в США, где познакомился с Солком и Сэйбиным и их разработками. Сотрудничество советских и американских ученых, столь редкое в период холодной войны и железного занавеса, привело к созданию советской живой полиомиелитной вакцины, изготовленной из аттенуированных штаммов Сэйбина. Страх перед инфекцией был намного выше, чем политическое противостояние двух держав.
В 1958-1959 годах прошли масштабные полевые испытания этой вакцины. К концу 1959 года в СССР при тщательном наблюдении привили более 15 миллионов человек. Минздрав СССР издал приказ о проведении в 1960 году прививок оральной полиовирусной вакциной (ОПВ) всего населения страны в возрасте от 2 месяцев до 20 лет. В 1960 году в СССР этой вакциной привили 77,5 миллионов человек.
Производственные подразделения Института по изучению полиомиелита в 1959 году перешли на серийное изготовление живой вакцины. Эта вакцина для профилактики полиомиелита использовалась во многих странах Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.
Как боролись с полиомиелитом в КазССР
Полиомиелит не обошел стороной и территорию Казахстана. В 1959 году в КазССР, наряду с другими союзными республиками, начали применять живую полиомиелитную вакцину.
В 1966 году директор Казахского научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней Минздрава КазССР, Клавдия Алексеевна Костина, выступила на одном из семинаров с докладом о полиомиелите в Казахстане. Институт до недавнего времени находился в Алмате — на пересечении улиц Пастера и 8 марта, ныне — Макатаева и Калдаякова.
Клавдия Костина выделила три периода распространения полиомиелита:
I.Период относительно низкой заболеваемости с постепенным ее нарастанием (1939-1950).
II.Период высокой заболеваемости с развитием вспышек (1951-1959).
III.Период снижения заболеваемости вплоть до уровня спорадической (1960-1965).
В допрививочном периоде показатели заболеваемости в 1954-1956 годы достигали 240-247 на 100 тыс. населения. Полиомиелит был распространен повсеместно, но примерно 70-90% случаев заболевания приходилось на крупные населенные пункты, 10-30% — на ближайшие пригородные районы. В то же время произошли четыре крупные вспышки в Алма-Ате, Алма-Атинской области и Караганде. После них заболеваемость находилась на высоком уровне 3-4 года.
К концу допрививочного периода полиомиелит начал все более широко распространяться в сельской местности. В то время в Казахстане чаще заболевали летом и осенью. Как правило, пик приходился на второе полугодие (в среднем 70-83%).
Немного позже полиомиелит стал полисезонным заболеванием, инфекционисты тогда это связывали с предшествующими вспышками, оставляющими после себя большое число вирусоносителей. До появления прививки чаще всего болели дети в возрасте до 6 лет (83-95%). К концу вспышек чаще заражались школьники (до 4-17%) и взрослые (до 12,6—36,6%).
С 1954 года полиомиелит из детской инфекции начал превращаться в заболевание молодого и взрослого населения.
«На первом этапе проведения прививок мы поставили задачу создать наиболее напряженную иммунную прослойку в городах, в связи с чем первая серия прививок детям до 14 лет была начата в апреле 1959 года в городах. В последующие годы (1960-1965) в республике было охвачено население до 20 лет, а в Алма-Ате и Алма-Атинской области в связи с высокой заболеваемостью полиомиелитом взрослого населения, иммунизировались лица в возрасте до 45 лет. С 1959 по 1965 гг включительно в Казахстане проведено 23,6 млн прививок», — перечисляла в своем докладе Клавдия Костина.
Уже к началу 1962 года большая часть территории Казахстана была свободна от полиомиелита. А в 1965 году в республике зарегистрировали 8 случаев полиомиелита, показатель заболеваемости на 100 тыс населения составлял 0,07 (до вакцинации он был 240-247 на 100 тыс. населения — прим. V).
В 60-е годы единичные случаи заболевания полиомиелитом случались среди невакцинированных и даже привитых детей. Это связывали с нарушением схемы вакцинации и утратой иммунитета после перенесенных заболеваний. Напоминаем, что, к примеру, корь стирает иммунную память минимум на несколько лет.
Специалисты отмечали, что в тех редких случаях, когда полиомиелитом заболевали уже вакцинированные, болезнь протекала легко и двигательные функции полностью восстанавливались.
Об итогах первой пятилетки, когда в КазССР начали применять живую вакцину, Клавдия Костина написала в своем докладе следующее:
«Массовая вакцинация от полиомиелита повысила уровень коллективного иммунитета. Установлена хорошая приживаемость вакцинных штаммов вируса у привитых, высокая концентрация антител ко всем трем типам вируса, свидетельствующая о высокой иммунизации вакцины.
Снижение заболеваемости после сравнительно короткого срока применения живой вакцины до уровня спорадических, крайне редких случаев, делает реальной постановку вопроса о ликвидации полиомиелита в республике».
Как сейчас вакцинируют детей от полиомиелита в Казахстане
В 2002 году Казахстан получил сертификат страны, свободной от полиомиелита. В 2010 году официально был зафиксирован последний случай полиомиелита — в Южно-Казахстанской области. А в 2013 году Казахстан первой из стран Центральной Азии перешел на одну из схем вакцинации, рекомендованных ВОЗ — сначала инактивированная, а затем уже оральная полиомиелитная вакцина. Такая схема вакцинации помогает избежать вакциноассоциированного полиомиелита и при этом защититься от заражения «завозными» случаями.
Тем не менее, вопрос об отказе от ОПВ (оральной полиомиелитной вакцины — прим. V) часто обсуждается, как и вакциноассоциированный паралитический полиомиелит (ВАПП). Мы уточнили у руководителя управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Нуршай Азимбаевой планируется ли в ближайшем будущем отказаться от ОПВ:
«Основная причина, почему мы до сих пор не убираем эту вакцину из календаря — это то, что есть страны, из которых может быть завоз, а ОПВ дает кишечный иммунитет. Эта вакцина защищает в случае распространения и циркуляции полиовируса в окружающей среде. А ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина — прим. V) защищает индивидуально: человек сам не заразится, но, в случае распространения и заражения, инфицированный ребенок через кишечник может выделить вирус и кому-то передать дальше. В связи с этим Минздрав не торопится отказываться от ОПВ.
Поэтому сейчас рискованно убирать ОПВ из календаря».
От редакции: Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит (ВАПП) — это полиомиелит с клиникой острого вялого паралича, вызываемый вакцинными вирусами, которые выделяются из кишечника привитого ребенка в течение 1-2 месяцев после проведенной вакцинации живой оральной полиомиелитной вакциной у детей с иммунодефицитами.
«Что касается вакциноассоциированного полиомиелита, причиной которого в редких случаях может стать живая оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) — этот вопрос тоже давно обсуждается. И все случаи на международном уровне таковы: вакциноассоциированный паралитический полиомиелит возникает в основном у детей очень маленького возраста. Например, раньше давали ОПВ в роддоме, и именно из-за возможности возникновения вакциноассоциированного полиомиелита в раннем возрасте мы убрали вакцинацию ОПВ до достижения детьми 1 года, чтобы избежать подобного риска. У детей более старшего возраста практически не возникает вакциноассоциированного полиомиелита на введение ОПВ. Это риск для очень маленьких детей, который мы уже исключили, когда переходили на применение вакцины с ИПВ», — ответила на наш вопрос о ВАПП Нуршай Азимбаева.
Мы уже писали о детском календаре прививок и о производителях вакцин, которые используются в Казахстане. Специально для этого материала мы подготовили сравнение инактивированной и оральной полиомиелитных вакцин.
От редакции: В 2017 году команда бельгийских и американских ученых начала клинические испытания новой генетически стабильной версии ОПВ, которая вырабатывает стойкий иммунитет, но при этом не приводит к вакциноассоциированному полиомиелиту. С 2020 года вакцина уже частично одобрена ВОЗ для применения в странах, где есть циркуляция дикого полиовируса и вакцинация начинается с оральной полиомиелитной вакцины.
Что известно о случаях полиомиелита в Таджикистане
Пока информации не так много. Основной источник — интервью журналиста «Радио Озоди» Хиромон Бакозода с главным экспертом по проблемам полиомиелита в ВОЗ Шахином Хусейновым.
Первое. Шесть случаев заражения были зафиксированы в Хатлонской области и Гиссарском районе, среди детей, родившихся в период с 2016 по 2018 годы.
Второе. Причина заражения — дикий полиовирус второго типа или цПВВП (циркулирующий полиовирус вакцинного происхождения — прим. V). Он появляется в ситуациях, когда большие группы населения не вакцинированы, а также если в регионе неблагоприятная гигиеническая ситуация.
Третье. В период с 2016 по 2018 годы в Таджикистане были сложности с поставками инактивированной полиомиелитной вакцины. Таджикистан внедрил инактивированную поливакцину в июне 2018 года. Дети, родившиеся в промежутке между 2016 и 2018 годами, не получили защиту от второго типа до последнего времени. Вакцинация этих детей была проведена с 15 по 20 февраля 2021 года. Случаи, которые были зафиксированы, зарегистрированы в период с ноября 2020 по февраль 2021 года. Это те дети, которые по той или иной причине не были вакцинированы.
Насколько Казахстан защищен от возвращения полиомиелита
Для ответа на этот вопрос мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Казахстана и получили следующий ответ:
«Для лиц, прибывающих из Таджикистана, не требуется сдавать анализы на полиомиелит. Для предотвращения распространения полиовируса необходимо обеспечить высокий охват детей вакцинацией против данного заболевания и усилить эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами.
Система эпидемиологического надзора за острыми вялыми параличами (далее – ОВП) основана на выявлении, то есть активном поиске, всех случаев неврологических заболеваний с синдромо-комплексом острых вялых параличей. Каждый случай ОВП расследуется индивидуально, проводятся исследования проб стула, взятых двукратно с интервалом не более 48 часов. Также проводятся исследования материала от контактных (обследуется каждый пятый контактный) и пробы объектов внешней среды (сточные воды на наличие циркуляции энтеровирусов)».
В своем ответе минздрав сообщил, что с начала 2021 года зарегистрировано 5 случаев ОВП у детей в возрасте до 15 лет и среди них положительных проб на полиомиелит не зарегистрировано. Министерство обращает внимание на то, что профилактические прививки против полиомиелита, кроме плановой вакцинации, могут проводиться по эпидемиологическим показаниям детям до 14 лет, то есть подростки 15 лет и старше и взрослые не вакцинируются против полиомиелита.
«В случае с полиомиелитом лучше не надеяться на коллективный иммунитет»
О вспышках полиомиелита в Казахстане и о том, почему мир до сих пор не победил эту инфекцию, мы поговорили с почетным казахстанским профессором и эпидемиологом, Сакеном Амиреевичем Амиреевым, принимавшим участие в элиминации (устранении — прим. V) полиомиелита на территории нашей страны.
«Полиомиелит практически элиминирован, и один-два случая уже считаются как вспышка. Вот тот случай в Южно-Казахстанской области (в 2010 году — прим. V), был практически на границе с Узбекистаном. И когда это случилось, у нас была встреча с коллегами из Узбекистана, и они говорили: «У нас нет полиомиелита». Хотя это было явно от них, так как там проходит граница, там арык и дети в нем купаются. И если у нас ребенок заболел, значит, и там болели.
В общем, наша страна уже должна выйти на эрадикацию (искоренение — прим. V), потому что у нас очень хорошая система эпиднадзора, рекомендованная ВОЗ. Все вялые параличи обязательно проходят лабораторный контроль, изучаются любые симптомы, похожие на полиомиелит. Хотя неполиомиелитная этиология тоже может быть — например, вирусы Коксаки и ряд других вирусов. Но любые подобные случаи обязательно лабораторно контролируются.
В случае с полиомиелитом лучше не надеяться на коллективный иммунитет и сделать ИПВ. У нас есть официальный документ элиминации, но, тем не менее, такие редкие случаи регистрируются (как в 2010 году — прим. V). Нужен максимальный охват — больше 90 процентов. Помните натуральную оспу? Тогда 95% не хватило, и в отдельных местах были вспышки. «Подняли» вакцинацию до 98,5%. Всего 1,5% населения земного шара остались непривиты — это уже абсолютные противопоказания. Вакцинация была от дома к дому, от хижины к хижине, и так добились полного искоренения. Это когда отсутствует не только заболевание, но и сам вирус исчез. И с полиомиелитом так же может быть — потому что в обоих случаях это антропонозы (инфекции, которые передаются от человека человеку — прим. V)».
В заключение
В 1980 году ВОЗ объявила о ликвидации оспы. Эта болезнь больше не возникает естественным путем. С момента, когда английский врач и натуралист Эдвард Дженнер разработал вакцину на основе коровьей оспы, прошло чуть менее 200 лет. Вакцину от полиомиелита создали в 50-х годах 20 века. С тех пор прошло чуть менее 70 лет и оставалось две страны, Афганистан и Пакистан, где официально был зарегистрирован полиомиелит. В 2021 году из-за нарушения графика вакцинации подтвердилась вспышка в Таджикистане. Что будет дальше — неизвестно. Но хочется надеяться, что на ликвидацию полиомиелита не уйдет столько же времени, сколько на натуральную оспу. Потому что каждый лишний год — это здоровье и жизни детей.
При подготовке этого материала мы использовали следующие источники:
Пол Оффит «Смертельно опасный выбор»
Статистика Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан
Джонас Солк и инактивированная полиомиелитная вакцина
Альберт Сэйбин и оральная полиомиелитная вакцина
М.П.Чумаков и ликвидация полиомиелита на земном шаре
Архивные документы Центрального государственного архива научно-технической документации РК
Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи РК
Рекомендации ВОЗ по схемам вакцинации от полиомиелита
Глобальная инициатива по эрадикации полиомиелита
ВОЗ: в Таджикистане подтверждены шесть случаев заражения полиомиелитом второго типа
Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане и Агентства США по международному развитию (USAID).