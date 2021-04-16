Может ли полиомиелит вернуться в Казахстан?

Альберт Сэйбин, врач-вирусолог и ярый соперник Солка создал свою вакцину немного позднее, и она принципиально отличалась тем, что была живой и оральной. Пол Оффит также пишет об этом в своей книге: «Вакцину Сэйбина капали на сахар и давали миллионам американских детей, и она действовала. К 1979 году полиомиелит — болезнь, от которой страдали и умирали сотни тысяч детей, — была в США полностью искоренена. К 1991 году её не было во всем западном полушарии — поразительное достижение». Именно живая вакцина ОПВ практически приблизила нас к ликвидации инфекции, так как она дает наиболее стойкий иммунитет, способный не только предотвратить заболевание, но и остановить передачу дикого полиовируса.

В 1955 году советский учёный и вирусолог Михаил Петрович Чумаков организовал в Советском Союзе специализированный институт по изучению полиомиелита и разработки профилактических вакцин против этой болезни. В 1956 году он с группой советских ученых отправился в США, где познакомился с Солком и Сэйбиным и их разработками. Сотрудничество советских и американских ученых, столь редкое в период холодной войны и железного занавеса, привело к созданию советской живой полиомиелитной вакцины, изготовленной из аттенуированных штаммов Сэйбина. Страх перед инфекцией был намного выше, чем политическое противостояние двух держав.