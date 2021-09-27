Почему привитые люди тоже болеют туберкулёзом

Определили диагноз по рентгену легких, в мокроте микобактерий не было. Я долго не принимала тот факт, что заболела, мне было очень стыдно. Многие социальные факторы влияют на то, что человек может скрывать свою болезнь. Опасения, что тебя будут избегать, что ты легкомысленный человек, что ты можешь заразить кого-то. Я ходила и не верила: “Как я могу заболеть? Ведь я же не алкаш, не сидела в тюрьме”. Я много раз до этого болела пневмонией и у меня на легких достаточно заметные пятна из-за этого. Отчасти поэтому я долго сомневалась в диагнозе.

Несмотря на закрытый статус, я постаралась максимально изолироваться и начала изучать тему туберкулёза. Тогда я поняла, насколько не образована в плане подобных инфекционных болезней, потому как Казахстан в тот момент находился в списке 10 стран по высокой заболеваемости туберкулёзом, а мы вообще не знаем об этой болезни ничего и живем мифами. Помню, как приходила на прием в больницу, говорила о своем диагнозе и врач возмущалась: “Как ты зашла в больницу!”. Хотя у меня была закрытая форма, и я не могла заразить окружающих.

Когда обнаружили туберкулёз, у меня не было никаких симптомов: я не теряла в весе, наоборот, набирала, не потела по ночам и у меня не снижался аппетит. Я не могла понять, как при таком состоянии я могу болеть. Но палочка (Коха — прим. V) была внутри меня. Для ее уничтожения надо было пропить курс очень сильных антибиотиков. И проблема в том, что в Казахстане многие болеющие люди не долечиваются. Они начинают принимать лекарства и потом бросают, кто-то из-за побочных эффектов, кто-то из-за того, что самочувствие улучшилось. И так развивается лекарственно-устойчивый туберкулёз, победить который еще сложнее.

Мне, если так можно сказать, повезло — у меня был чувствительный туберкулёз, который поддается лечению препаратами первого ряда и курс лечения занимает 6-9 месяцев. В случае с лекарственно-устойчивым туберкулёзом лечение может длиться годами. Но я тоже ощутила все “прелести” лечения — чувствовала себя овощем, не было энергии что-либо делать.

Мне также повезло не столкнуться с явным неприятием в обществе. В тот момент, когда заболела, я уже перешла на фриланс и планировала переезд в Англию. Но одна из моих двух подруг, которые, как оказалось, тоже болели туберкулёзом, но признались только после моего откровения, рассказала, что ее уволили после того, как за ней на работу приехала скорая. Она, к сожалению, сполна испытала дискриминацию из-за своего диагноза».

После выздоровления Бота начала собирать документы для переезда в Англию и ей пришлось доказывать, что она не болеет туберкулезом. Не только потому что она перенесла эту инфекцию, но и потому что родом из Казахстана. Ее дети, родившиеся уже в Англии, должны были получить вакцину БЦЖ, хотя британцы не вакцинируют своих детей от туберкулеза уже около 20 лет из-за стабильной эпидситуации. Но в случае, если один из родителей родом из стран с высоким уровнем заболеваемости, детям обязательно ставят прививку БЦЖ. Так их защищают от риска заразиться и привезти инфекцию обратно в Великобританию, если, к примеру, они поедут на родину родителя погостить.