Видео

Самые важные новости и истории для того, чтобы всегда быть в курсе событий.

5 қаңтар. Қанды Қаңтарда қаза тапқандарды еске алу акциясы. Репортаж

05.01.2024
Выбор редакции

Мұнайшылар неге ереуілге қайтадан шығып жатыр? Власть түсіндірмесі

23.12.2023
Выбор редакции

16 желтоқсан. Алматыдағы шеру мен наразылық. Репортаж

21.12.2023
Выбор редакции

Желтоқсаншы Сайлау Лепесов: Қаңтар, Қонаев, Назарбаев және тәуелсіздік туралы

21.12.2023
Выбор редакции

Митинг пропрезидентского движения «Жаңа Адамдар» против насилия в Алматы. Репортаж

27.11.2023
Выбор редакции