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Протест курьеров Wolt в Алматы, 16 января. Репортаж
17.01.2024
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Алматыдағы Wolt курьерлерінің наразылығы. Репортаж
16.01.2024
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5 қаңтар. Қанды Қаңтарда қаза тапқандарды еске алу акциясы. Репортаж
05.01.2024
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Мұнайшылар неге ереуілге қайтадан шығып жатыр? Власть түсіндірмесі
23.12.2023
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16 желтоқсан. Алматыдағы шеру мен наразылық. Репортаж
21.12.2023
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