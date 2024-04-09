Видео
Самые важные новости и истории для того, чтобы всегда быть в курсе событий.
«Мы лишились всего за один день» Паводки в Актобе. Репортаж
09.04.2024
Выбор редакции
Протест курьеров Wolt в Алматы, 16 января. Репортаж
17.01.2024
Выбор редакции
Алматыдағы Wolt курьерлерінің наразылығы. Репортаж
16.01.2024
Выбор редакции
5 қаңтар. Қанды Қаңтарда қаза тапқандарды еске алу акциясы. Репортаж
05.01.2024
Выбор редакции
Мұнайшылар неге ереуілге қайтадан шығып жатыр? Власть түсіндірмесі
23.12.2023
Выбор редакции