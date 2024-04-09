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«Мы лишились всего за один день» Паводки в Актобе. Репортаж

09.04.2024
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Протест курьеров Wolt в Алматы, 16 января. Репортаж

17.01.2024
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Алматыдағы Wolt курьерлерінің наразылығы. Репортаж

16.01.2024
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5 қаңтар. Қанды Қаңтарда қаза тапқандарды еске алу акциясы. Репортаж

05.01.2024
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Мұнайшылар неге ереуілге қайтадан шығып жатыр? Власть түсіндірмесі

23.12.2023
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