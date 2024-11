«Калигуладан» диван сататын дүкенге дейін

Кинопродюсер Андрей Мануйлов бала кезінде «Целинныйдың» жанында, Масанчи мен Жамбыл көшелерінің қиылысында тұрды. 5-6 жасында анасы оны «Целинныйға» «Жұлдыз адам» (Starman) фильміне алып барды: «Анам мені америкалық кино әлеміне әкелген жолбасшы болды. Өзі Американың фильмдерін жақсы көретін, соны маған да сіңірді. Мен басыммен кіріп кеттім, бірнеше күн қатарынан «Навигатордың самғауы» (Flight of the Navigator) фильміне барғаным есімде. «Қысқа тұйықталу» (Short Circuit) фильміне де солай бірнеше рет бардым. Бір күнде алдымен 10 тиын тұратын таңертеңгі сеансқа, сосын 50 тиындық кешкі сеансқа кіруші едім. Бірде «Асауға тұсау» (Il bisbetico domato) фильмін жалғыз өзім отырып көргенім есімде. Ол қысқартылған нұсқасы екен, мұны кейін білдім. Америкалық киноға қанша елітсем де, бұл фильм маған ұнады. Ал ата-анаммен бірге «Целинный» кинотеатрына «Интерқыз» (Интердевочка), «Жел өтіндегі тағдырлар» (Gone with the Wind), «Рэмбо. Алғашқы қан» (Rambo: First Blood), «Тістер» (Jaws), «Кинг Конг» көруге бардым».

Кейін Андрей фильмдерді видеосалонға барып көре бастайды — мысалы, «Қатерлі қару» (Lethal Weapon) және «Беверли Хиллз сақшысы» (Beverly Hills Cop) фильмдерін сол жақтан көрген, ал кейін «Целинныйдың» өзінде де видеосалон бар екенін біледі. Касса орналасқан жағында тар бөлмеге «видик» пен теледидар қойылған екен.

Бала Андрей үшін «Робокоп» үлкен экраннан көрген соңғы фильм болды. Кинопрокат күйреп, кино теледидар экраны деңгейіне дейін кішірейді: «Кино әлемімен байланыс фильмдердің заңсыз көшірмесін көрсететін теледидар арқылы жүрді. 7-8 жылдай киноға бармай кеткен шығармын».