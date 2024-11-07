От «Калигулы» до продажи диванов

Ночной «Целинный»

В первой половине нулевых, когда цена на нефть росла, в страну хлынули легкие деньги, «Целинный» снова стал местом притяжения: днем там смотрели кино в удобных мягких креслах, после просмотра вкусно ели в итальянском ресторане, пили кофе в «Мока-Лока», которая открылась в фойе кинотеатра, а ночью шли в ночной клуб. И все это в пределах одного здания. А еще можно было сфотографироваться тут же в фотосалоне, правда, его услугами в основном пользовались клиенты стоящего рядом департамента полиции.

Рядом с «Целинным» работали казино «Лас-Вегас», пивная «Алтын бидай», ресторан «Самовар». На этом небольшом пятачке встречались совершенно разные миры: на дорогих автомобилях приезжала золотая молодежь, успешные бизнесмены и тут же рядом обитала более демократичная публика. Жизнь кипела, и «Целинный» был центром развлечений.

Клуб Heaven, открывшийся в обновленном «Целинном», для многих стал символом «сытых» нулевых, той яркой ночной алматинской жизни. Промоутеры из Москвы Ивица Голубович и Синиша Лазаревич, занимавшиеся Heaven, привезли в Алматы настоящий гламур.

В 2004 году в интервью газете «Новое поколение» Ивица Голубович рассказывал о том, что отлично знает, чего хотят избалованные, состоятельные гости престижного клуба: «Когда год назад открылся Heаven, мне казалось, что вся алматинская публика готова к красивой ночной жизни. Я познакомился со многими богатыми людьми, которые умеют жить в полную силу, умеют красиво одеваться и ценят хорошее общение и отдых. Я убежден: алматинцам надо помочь открыть радости ночной жизни».

«Синиша Лазаревич привнес свежую струю в алматинскую ночную жизнь, это был премиальный сегмент. Люди, которые считали себя элитой или кто хотел таким быть, тусили там. Heаven привнес самое ужасное, что можно было сделать: культуру гламура и пафоса. Тогда мне казалось это отвратительным, но сейчас я понимаю, что это было неизбежно. Самое ужасное, что на нашу казахскую ментальность это легло как влитое: элита, пафос, гламур… Успех был мощный, это заведение с первых дней моментально стало номер один. Там был добротный интерьер, красивые женщины и богатые мужчины. Это плохо повлияло на клубную культуру, народ перестал ценить клубы с хорошей музыкой, но такой формат стал доминирующим на рынке. Публика приходила не ради интересной музыки, как это было принято в My Town. Они приходили в Heаven показать себя, посмотреть на других, все остальное была мишура, но красивая мишура. Я помню, как Синиша позволял себе залезть на барную стойку и поливать всех шампанским», — рассказывает диджей Нариман Исенов.

Клуб просуществовал еще года три и начал постепенно затухать. Heаven в «Целинном» пытались перезапустить несколько раз, но все было уже бесполезно — то ли время ушло, то ли люди стали другими.

Примерно до 2005 года людей в «Целинном» было много, опять, как и в советские времена, зрители стояли в очереди за билетами. Амантай Кусайынбай, который начал работать в кинотеатре еще в конце 90-х, вспоминает, что в первые годы работы кинотеатра после реконструкции студенты сидели в фойе уже с 10 утра. Последний сеанс должен был завершиться до 24:00, потому что в это время начинал работать Heaven, который по сути находился под трибуной кинозала.