«Целинный бізге киелі бұлақтай еді»

Ирина Савельева, Алматы:

Мен 17 жаста едім, ата-анам біресе ажырасып, біресе татуласып жүрді, бүгін кешке бізді не күтіп тұр екен деп үнемі үрей үстінде жүретінбіз. Әдеттегі ұрыс-керіс болатын. Біз араласпаймыз, сұрақ қоймаймыз, бұрыш-бұрышқа тығылып отырамыз. Бұрынғыдай отбасы болып қалайықшы деп дуа жасаған кезіміз де болды.

Мен балалардың тұңғышымын, әкем ерекше жақсы көретін, бір күні кешке ол мені «Целинныйға» шақырды. Екеуміздің өзіміз ғана ұнататын нәрселеріміз болды: бірге тыңдаған, оқыған, талқылаған музыка, кітап, фильмдер. Сондықтан аса таңғалған жоқпын. «Целинныйдан» Лукино Висконтидің «Рокко және оның бауырлары» фильмін көрдік — махаббат, өлім, бәсеке мен сатқындық туралы, отбасы ішіндегі қарым-қатынас туралы, неліктен біреуі қаһарман, ал біреуі жағдайдың құрбаны болған, неліктен анасы бейбақ ұлдарын жақсы көреді деген сұраққа жауап іздейтін фильм. Сол кезде фильм мен үшін қиын, алайда сюжеті өте анық болды: ағайындылардың арасынан қайсы жақсы, қайсы жаман, кімге жақтасу керек екені бірден түсінікті еді.

Көктем кезі, төңірек жанданып жатты, кешкі мезгілден жылы топырақтың, жаңғыру мен үміттің иісі сезіліп тұрды, өсімдіктер гүл шашып, жұпары көшеге төгіліп тұрды. Әкем үйге дейін жаяу барайық деді, екеуміз осы бір көктемнің ғажап ауасын жұтып, фильм туралы, Рокко, оның бауырлары, анасы туралы, өмір қыспаққа алғанда және қаусатқанда өзіңді жоғалтпаудың қиындығы жөнінде, бәрі бірдей бұндайға төтеп бере алмайтыны туралы әңгімелестік.

Үйге жеткен кезде әкем: «Сенімен сөйлесуім керек» деді. Бірден түсінген жоқпын, жаңа ғана жарты сағат сөйлесіп келіп едік қой. Біз сөйлесу үшін үйдің жанындағы сәкіге отырдық. Әкемнің жаңа туған баласы бар екенін, оның бізден кететінін сонда білдім. Кетуі керек. Ал біз есейдік, сондықтан біз оны түсуініміз керек.

Сол кездегі әңгімені дәл жеткізудің мәні жоқ, бірақ қиын болды. Біз есейген жоқпыз, үйдің тұңғышы болсам да, әлі кішкентаймын деп берілгім келмеді.

Сол көктем менің өмірімді өзгертті. «Рокко және оның бауырлары» фильмі әкемен бірге тұру бақыты мен емдеуге келмейтін, әкесіз өмір сүру қайғысының арасына шекара қойған айрық болды.

«Целинныйдан» көргенім көп. Алғаш рет Тарковскийді көрдім. «Бір күні Америкада» (Once Upon a Time in America) фильмін көрдім. Милош Форманның «Амадейі» мен Боб Фосстың «Кабаресі». «Целинный» біз үшін сол кезде киелі бұлақтай еді. Бірақ «Целинный» ғимаратының жанынан өтсем, көктемнің сол бір кеші ойыма орала кетеді. Әкем әке ретінде түгелдей маған тиесілі болған, кенеттен пайда болған «басқа» бала әлі жоқ, енді соған кетемін деген сөз әлі айтылмаған кеш.

«Рокко және оның бауырлары» фильмін бір-екі жыл сайын қайталап көріп тұрамын. Өміріндегі, бәлкім, ең қиын шешімді қабылдауға тура келген сәтінде әкем мені неліктен дәл сол фильмге апарды екен деп ұғуға тырысамын. Ол үшін қиын, мен үшін трагедия, өйткені сол сәттен бастап әкеме тиесілі менің жанымдағы орын бос күйінде қалып қойды, бұны кейінірек ұқтым.

Томас Томасов, музыкант, діни қызметші, Алматы:

Сол кездерде атам монументалист суретші еді. Негізінен ауылдық Мәдениет сарайы секілді үлкен үйлердің төбесі мен қабырғасына өрнек салатын. Әкем оған көмекші болды. Олар жұмыстарын «Өнер» бейнелеу өнері комбинаты атынан орындайтын. Бұл комбинатта сол заманның барлық суретшісі жұмыс істеген шығар. Атам көбімен дос еді, біразы үйімізде талай рет қонақ болған.

Олардың қатарында «Целинныйдағы» атақты сграффитоның авторы Евгений Сидоркин де бар. Білуімше, менің атам да соны жасауға қатысқан. Бұл фактіге қатысты дәлелім жоқ, ол кезде мен әлі өмірге келген жоқпын, алайда атам мен әкем панноны бояумен толықтай жаңартып, екі рет реставрация жұмысын орындады. Екі жағдайда да атам Томасов Мамикон Томасович осы жұмыстарға жетекшілік етіп, өзі тікелей араласты.