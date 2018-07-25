Смрад и необходимость что-то менять

За пару часов до трагических событий, Денис обсуждал с нашим общим знакомым Сулейменом дальнейшие планы на жизнь. Режиссер Канат Бейсекеев так же планировал встретиться с ним для обсуждения документального фильма. Болат Жамишев говорил во время панихиды, что Тен должен был в тот день выступать с мотивационной речью перед сотрудниками Банка Развития Казахстана в Астане. Алексей Ли, глава Авиаты написал в своей колонке, что после БРК Денис обещал появиться на его мероприятии в Алматы.

А ведь Денис еще писал очень неплохую музыку, сочинял песни на английском языке, просто отлично фотографировал и не забывал общаться через социальные сети со своими фанатами со всех уголков света. Учитывая спортивные достижения и мое вполне себе шапочное знакомство с ним, черт его знает, сколько еще талантов скрывал в себе наш герой в свои двадцать пять лет.

Сейчас, когда ты слышишь речи чиновников про Дениса, прочитанные с бумажки, ты понимаешь, что даже виртуальный бот-консультант Дана, разработанный компанией Beeline, написал бы её более душевно и эмоциональней. А наблюдать безучастно как они пытаются переложить с себя ответственность можно было раньше, но не сейчас. Когда вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева сообщает журналистам, что Денису нанесли множественные колото-резанные раны, хотя полицейские говорят, что раны было две, а это, простите, никак не множественные. Или вице-министр МВД Рашид Жакупов заявляет на брифинге в Астане, что полицейские были вынуждены отпустить одного из убийц неделей ранее за воровство зеркал, потому что при ускоренном досудебном расследовании арест не предусмотрен. Адвокат Джохар Утебеков доказывает, что это бред, тем более по отношению к ТРИЖДЫ судимому преступнику. Понимаете, судя по всему, они не чувствуют за собой никакой вины. Я почему-то чувствую, не пойму за что, но раскаиваюсь. А они нет. То ли с логикой у них проблемы, то ли с совестью. А скорее всего, и с тем и с другим.