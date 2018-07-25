Смрад и необходимость что-то менять

Звонок Дениса застал меня в Австрийских Альпах. Мы уже выезжали в аэропорт, чтобы вернуться на родину. Наш чемпион открывал вместе с друзьями ресторан и приглашал мою семью посетить его в самое ближайшее время. Договорились, что созвонимся сразу после моего возвращения и вместе организуем совместный обед или ужин. То есть поговорить по телефону мы должны были именно в тот день, когда два рецидивиста днем в центре культурной столицы с соломенной белкой в качестве арт-объекта убивали нашего парня.
За пару часов до трагических событий, Денис обсуждал с нашим общим знакомым Сулейменом дальнейшие планы на жизнь. Режиссер Канат Бейсекеев так же планировал встретиться с ним для обсуждения документального фильма. Болат Жамишев говорил во время панихиды, что Тен должен был в тот день выступать с мотивационной речью перед сотрудниками Банка Развития Казахстана в Астане. Алексей Ли, глава Авиаты написал в своей колонке, что после БРК Денис обещал появиться на его мероприятии в Алматы.
А ведь Денис еще писал очень неплохую музыку, сочинял песни на английском языке, просто отлично фотографировал и не забывал общаться через социальные сети со своими фанатами со всех уголков света. Учитывая спортивные достижения и мое вполне себе шапочное знакомство с ним, черт его знает, сколько еще талантов скрывал в себе наш герой в свои двадцать пять лет.
Сейчас, когда ты слышишь речи чиновников про Дениса, прочитанные с бумажки, ты понимаешь, что даже виртуальный бот-консультант Дана, разработанный компанией Beeline, написал бы её более душевно и эмоциональней. А наблюдать безучастно как они пытаются переложить с себя ответственность можно было раньше, но не сейчас. Когда вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева сообщает журналистам, что Денису нанесли множественные колото-резанные раны, хотя полицейские говорят, что раны было две, а это, простите, никак не множественные. Или вице-министр МВД Рашид Жакупов заявляет на брифинге в Астане, что полицейские были вынуждены отпустить одного из убийц неделей ранее за воровство зеркал, потому что при ускоренном досудебном расследовании арест не предусмотрен. Адвокат Джохар Утебеков доказывает, что это бред, тем более по отношению к ТРИЖДЫ судимому преступнику. Понимаете, судя по всему, они не чувствуют за собой никакой вины. Я почему-то чувствую, не пойму за что, но раскаиваюсь. А они нет. То ли с логикой у них проблемы, то ли с совестью. А скорее всего, и с тем и с другим.
Семья Дениса, моя семья, семьи моих друзей являются представителями так называемого среднего класса. Мы живем в достатке, его хватает, чтобы заплатить за ужин в приличном заведении, за отпуск в хорошем месте, за одежду известных брендов. Но наши дома не обнесены высоким забором, у нас нет телохранителей и машин сопровождения.
Мы догадывались, что система неприлично попахивает последнее десятилетие, но смрад и необходимость что-то менять почувствовали только сейчас. И для этого пришлось умереть Денису Тену.
Ну и еще одна вещь, о которой я не могу умолчать. Мы встречались с Денисом в алматинской кофейне за три недели до его последнего ледового шоу в Астане. Он рассказывал, что намеренно установил минимальные цены на вход, чтобы простые люди могли посмотреть это представление. Но билеты все равно продавались не очень хорошо. Я прервал свою поездку по Казахстану, прилетел из Костаная, привез маму, жену и детей из Алматы, чтобы они смогли увидеть этот праздник на льду. И это было уже третий раз, когда мы приехали увидеть нашего принца. И в момент панихиды, когда толпы со скандалом ломились во Дворец спорта, чтобы попрощаться с Денисом, в моей голове проскочило гневное: «Лучше бы так спешили на его шоу, когда он был живой. И снимали бы на камеры телефонов его тройные тулупы, а не гроб с телом!». Но это от лукавого, конечно. Простите меня за эту мысль…