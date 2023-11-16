Почему важно говорить о насилии над женщинами и требовать изменения ситуации

Пока депутаты мажилиса пытаются «найти баланс» в вопросе криминализации насилия над женщинами, а спикер сената Маулен Ашимбаев уверен, что женщины в стране защищены законом – нет только культуры взаимоотношений с мужчинами, в Казахстане продолжают происходить трагедии.

И назначенный президентом сенатор, и другие депутаты отвечали на только что произошедшие резонансные случаи насилия в отношении женщин: убийство Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга, экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, изнасилование жительницы Талдыкоргана начальником местной полиции Маратом Куштыбаевым и изнасилование жительницы Алматы, в котором подозревается охранник бара «B-52».

Можно привести массу примеров пренебрежительного отношения к женщинам как в обществе, так и на уровне государства. За годы независимости Казахстана так и не были приняты конкретные меры, которые действительно бы защищали женщин от любого вида насилия – будь то избиение дома или приставание в общественном транспорте.

А признавать эпидемию насилия и сегодня никто не хочет.

Даже законопроекту «О противодействии семейно-бытовому насилию», отправленному мажилисом на доработку в 2021 году, не было уделено должное внимание. В мажилисе услышали голоса только консервативных активистов, приравнивающих фемицид к «традиционным семейным ценностям», но не пострадавших от насилия женщин.

Маленькая доля женщин во власти не дает им возможность быть услышанными – последнее слово всегда остается за мужчинами. В парламенте, например, насчитывается всего 19 депутаток мажилиса (менее 20%) и 11 – сената (20%).

Женщин избивают, насилуют, убивают, но в обществе принято молчать и осуждать жертв насилия за «неподобающее поведение» или «обесценивание семьи». Мужчины в казахстанском обществе либо всячески пытаются оправдать жестокость по отношению к женщинам, либо просто отмалчиваются. Никто не призывает своих друзей, родственников, коллег мужского пола образовываться и формировать нетерпимость к насилию.

С такой реакцией пережившие насилие женщины сталкиваются везде: в полиции, в больницах, в судах. И на каждом из этапов они вынуждены бороться с сопротивлением институтов, отказывающихся защищать их только потому, что они женщины. Все эти ступени демонстрируют феномен укоренившегося «системного насилия».

Государство тем временем спешит объяснить ситуацию «бескультурьем», а провластные активисты требуют изменений от простых казахстанцев, но не от властей, снова и снова отводя внимание от реальной проблемы – отсутствия должного (чаще – какого-либо) внимания к теме насилия со стороны власти. Государство – чиновники, судьи, полиция – виновны в укоренившимся насилии, и им пора признать вину и меняться.

Редакция «Власти» решительно выступает против системного насилия в отношении женщин. Мы считаем, что для того, чтобы искоренить это, важно перестать молчать. Важно говорить не только о проявлениях любого насилия в отношении женщин, но и открыто выступать против. А также требовать действий от властей, а не соглашаться с очередным перекладыванием ответственности.