Ранее сообщалось, что он подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений
В отношении Куандыка Бишимбаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
Архивное фото со страницы Куандыка Бишимбаева в Facebook

Тамара Вааль, Астана, Власть

По факту гибели жены экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева расследуется уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в департаменте полиции Астаны. Бывший министр проходит подозреваемым.

«Гибель женщины в одном из ресторанов города Астаны расследуется по ст. 99 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан столичным департаментом полиции», - сообщили в пятницу в департаменте.

Напомним, накануне бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был задержан в Астане после избиения супруги, которая скончалась до приезда скорой помощи. Изначально сообщалось, что его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. Сегодня заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов подтвердил задержание Бишибаева, но не уточнил, по какому именно делу.

43-летний Куандык Бишимбаев в разное время был помощником президента, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром торговли и экономического развития, зампредом фонда «Самрук-Казына», предправления холдинга «Байтерек». С мая по декабрь 2016 года был министром национальной экономики Казахстана. В январе 2017 года был задержан по обвинению в хищениях, в марте 2018 года осужден на 10 лет лишения свободы. Позднее срок его наказания был снижен более чем вдвое и в октябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу. В публичное поле бывший министр не вернулся.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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