Казахстанские женщины защищены законом, считает спикер сената

Спикер сената Маулен Ашимбаев считает, что женщины в Казахстане защищены законом, но депутаты совместно с правоохранительными органами рассмотрят вопросы по совершенствованию законодательства, заявил он журналистам в пятницу в кулуарах сената. Другой вопрос, что в Казахстане «хромает культура взаимоотношений между супругами».

«Нельзя сказать, что женщины не защищены законом. Законом защищены. Я думаю, что в этом направлении, по итогам всех этих достаточно негативных фактов, мы еще раз с коллегами, вместе с правоохранительными органами посмотрим на вопросы совершенствования нашего законодательства. Эти вопросы мы будем в ближайшее рассматривать», - сказал Ашимбаев.

Он напомнил, что в Казахстане законодательство по бытовому насилию уже ужесточили достаточно серьезно, но при необходимости депутаты «дальше пойдут на эти шаги». Другой вопрос, считает спикер сената, что одних только законодательных решений недостаточно.

«Нужно проводить воспитательную работу. Нужно повышать общий уровень культуры. Нужно формировать культуру взаимоотношений между супругами, этому нужно учить молодых людей. Уже начинать формировать культуру взаимоотношений между полами со школы, в университете надо закреплять. В университете надо учить культуре взаимоотношений в браке. Я считаю, что в этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Здесь системной работы нет», - заключил Ашимбаев.