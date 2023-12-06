Казахстанский список «иноагентов» угрожает НПО

Казахстан: необоснованно жесткие налоговые проверки

Первый прототип закона об «иностранных агентах» в Казахстане был принят в 2016 году с целью потребовать от всех организаций и частных лиц сообщать об иностранном финансировании по определенным видам деятельности. В августовском интервью Евгений Жовтис, глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ), назвал закон абсурдным – организации должны отчитываться о каждом полученном тенге.

Закон возлагает ненужное бремя отчетности на казахстанские объединения, финансируемые из-за рубежа, и может применяться необоснованно. Принятие этого закона сразу же подверглось критике. Гражданское общество выразило опасения, что им могут злоупотребить.

Как показала практика, эти опасения были обоснованными. В преддверии парламентских выборов 2021 года закон был использован против ряда известных НПО.

Например, КМБПЧ грозили крупные штрафы и приостановление деятельности из-за обвинения в незначительных технических ошибках в отчетности об иностранных грантах. Позднее штрафы были отменены, благодаря резкой критике на национальном и международном уровнях.

Но пока закон продолжает действовать, гражданское общество не защищено от подобных действий в будущем.

Возможно, опубликование реестра субъектов, получающих финансирование из-за рубежа, кажется относительно безобидным шагом по сравнению с драконовским российским законом об «иноагентах» или его кыргызской копией. Но все же эта мера отражает одно и то же ошибочное представление об объединениях с зарубежным финансированием и подрывает доверие населения к гражданскому обществу.

Если власти Казахстана действительно привержены демократическим реформам, они должны положить конец стигматизации и чрезмерному контролю над финансируемыми из-за рубежа НПО. Отказ от списка послужил бы хорошим началом.