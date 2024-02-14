О скандалах, в которых увязли «Казахфильм», ГЦПНК и минкульт

Первым тревожным звоночком стали результаты конкурса кинопроектов, который свеженазначенный руководитель центра обещал сделать «честным и открытым», где не было соблюдено ранее заявленное разделение бюджета 30 на 70, по которому 30% должно было уходить на фильмы совместного производства и дебюты, а 70% на исторические, патриотические и имиджевые.

Это было частью правок в Законе о кинематографии, анонсированных годом ранее министром Абаевым, при представлении законопроекта в мажилисе. Тогда Абаев говорил, что «цель проекта – оказание поддержки для режиссеров, которые начинают работу». Мажилис проект принял, поправки вступили в действие, но пост-фактом, через год, стали трактоваться иначе. Правки действительно были сформулированы неоднозначно, но ирония в том, что они были составлены комитетом культуры, который в большей своей части остался тем же что и при Абаеве, за исключением председателя комитета культуры Кумис Сеитовой, которая и стала настаивать, что эта норма применима только к производству национальных фильмов, а фильмы, участвующие в конкурсе, являются претендующими на статус национального. И звучало бы это логично и приемлемо, если бы не один факт - согласно правилам все того же министерства, статус национального фильма присуждается уже готовым, законченным фильмам, а программы финансирования производства национальных фильмов не существует.

После ряда обращений, отписок, жалоб и нескольких заслушиваний, министерство все же смогло выдавить из себя формулировку «коллизия закона», старательно обходя выступление министра Абаева, лишь отметив устно на заслушивании, что слова — это не закон, а министерство действует строго в соответствии с законом, словно выступление Абаева было не в мажилисе перед депутатами, а в сауне пред друзьями. Правила, меняющиеся после игры, это практически норма в кино.



Вторым тревожным звоночком стало количество проектов, получивших государственную поддержку. Их оказалось 20, хотя годом ранее было 62. При попытках выяснить откуда взялось это число, оказалось, что у министерства в каком-то циркуляре прописано «не менее 20 фильмов», поэтому поддержали ровно 20. То есть руководствовались не качеством представленных кинопроектов, а соблюдением бюрократических норм.