В Алматы кинематографисты вышли на митинг против нечестных результатов отбора фильмов на государственный конкурс

В Алматы проходит митинг кинематографистов против нечестных результатов отбора кинокартин на конкурс Государственного центра поддержки национального кино (ГЦПНК). На момент начала митинга у здания гостиницы «Алматы», в котором находится офис ГЦПНК, собралось около 50 человек.

Кинематографисты требуют отменить итоги предварительного отбора фильмов на конкурс ГЦПНК, организовать встречу с министром культуры, а также отправить руководство центра поддержки кино в отставку и начать в отношении него следствие. По их словам, принятый в 2019 году закон о кино содержит в себе коррупционную составляющую, поскольку большая его часть, регламентирующая проведение отбора проектов на питчинг ГЦПНК, можно трактовать свободно, необоснованно отказывая кому-то в участии. Кинематографисты утверждают, что это может делаться для того, чтобы допустить к участию в питчинге проекты компаний, аффилированных с ГЦПНК или министерством культуры. По словам протестующих, в этом году из-за этого к питчингу не были допущены 153 проекта (55% от общего числа заявок), а 715.

К протестующим вышел врио председателя ГЦПНК Бауржан Шукенов, который пообещал, что до 17:00 руководство центра поддержки кино даст ответы на поднятые ими вопросы. Ардагер Сантыбаев, один из протестующих, заявил, что для решения накопившихся проблем они считают необходимым создать специальную комиссию с участием депутатов мажилиса, представителей министерства культуры и первых руководителей ГЦПНК.

Между тем в распространенном Минкультуры сообщении центр обвиняет кинопроизводителей в безответственности, заявив, что «некоторые компании во время конкурса очень красочно описывают свои будущие проекты, получают на них финансирование, а на выходе создают откровенно слабые фильмы, которые в прокате не зарабатывают и десятой части от потраченной на производство суммы, а то и вовсе ложатся на полку». Поэтому в этом году были поданы пять исков в суд «в отношении недобросовестных – как в финансовом, так и в творческом плане – поставщиков».

Что касается самого конкурса, то в ГЦПНК заявляют, что на конкурсный отбор кинопроектов, претендующих на государственную финансовую поддержку, с 6 по 30 марта поступило 290 заявок, но в результате к защите кинопроектов, претендующих на государственную финансовую поддержку, были допущены только 130. В центре поддержки кино объяснили отклонение остальных заявок «несоответствием требований», а именно: подачей документов по истечении срока приема заявок, несоответствием основному виду деятельности компании, отсутствием свидетельства о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, наличием налоговой задолженности у заявителей, неполным пакетом документов либо искаженной информацией.