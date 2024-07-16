Минкульт отказался от поправок в правила выдачи прокатного удостоверения фильмам

Прокатное удостоверение могли не выдать, если в киноленте были пропаганда и агитация политических убеждений
Светлана Ромашкина, Власть, фотография автора
Проект поправок, которые предусматривали создание комиссии для выдачи прокатных удостоверений фильмам, больше не актуален, сообщили в комитете культуры Минкульта в ответ на запрос Власти.
Проект поправок появился на портале «Открытые НПА» 12 июня и вызвал вопросы и нарекания профессионального сообщества и общественности. Минкульт предлагал не выдавать прокатные удостоверения фильмам, направленным на пропаганду или агитацию политических убеждений.
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