Прокатное удостоверение могли не выдать, если в киноленте были пропаганда и агитация политических убеждений
Минкульт отказался от поправок в правила выдачи прокатного удостоверения фильмам

Светлана Ромашкина, Власть, фотография автора

Проект поправок, которые предусматривали создание комиссии для выдачи прокатных удостоверений фильмам, больше не актуален, сообщили в комитете культуры Минкульта в ответ на запрос Власти.
Проект поправок появился на портале «Открытые НПА» 12 июня и вызвал вопросы и нарекания профессионального сообщества и общественности. Минкульт предлагал не выдавать прокатные удостоверения фильмам, направленным на пропаганду или агитацию политических убеждений.

Минкульт собирался создать специальную комиссию, состоящую из представителей уполномоченного органа в сфере кинематографии и администрации президента Казахстана. Предполагалось, что комиссия будет просматривать фильмы перед выдачей прокатного удостоверения. При этом в год в кинотеатрах Казахстана показывается порядка 400 фильмов.
Чиновники объясняли, что эти изменения обосновываются необходимостью регулирования и введения детального контроля над фильмами, выходящими в кинопрокат, а также принятием коллегиального решения по выдаче прокатного удостоверения.
В своем предыдущем ответе на запрос Власти министерство отвечало, что «поступают ряд обращений от граждан, в том числе от СМИ, касательно киноконтента, демонстрируемого в кинотеатрах, на телеканалах и о том, что необходимо контролировать и ограничить показ фильмов, противоречащих общегосударственной политике страны».
В новом ответе комитет культуры сообщил, что «в настоящее время все концептуальные правки, в том числе создание комиссии и запрос фильмов для просмотра исключены, в этой связи проект Правил является неактуальным».

Светлана Ромашкина
Светлана Ромашкина

Главный редактор Власти

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