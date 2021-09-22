Чем обеспокоены бизнес элиты Казахстана спустя полтора года пандемии?

За первый год пандемии реальный сектор экономики просел на 9%, хотя снижение ВВП составило всего 2,6%. Этот спад был обусловлен сокращением производства в энергетическом и промышленном секторах, и сказался на общих экономических показателях ввиду высокой зависимости Казахстана от сырья.

Как показали результаты рэнкинга 500 крупнейших компаний страны, проведенного Centras Securities и представленных на форуме председателем правления компании Муратом Акиновым, выручка энергетического сектора за прошлый год упала сразу на 31%, а промышленного сектора в целом – на 14%. В то время как в секторе обработанных материалов и коммуникаций она увеличилась на 17% и 16%, соответственно.

Несмотря на нарушение работы цепочек производства и поставок, и последовавшее за этим падение доходов, компаниям тем не менее удалось не нарастить, а снизить долговую нагрузку. Размер левериджа 500 крупнейших компаний по данным Centras Securities сложился на уровне 4,4 пунктов. Снижение долговой нагрузки было связано с улучшением динамики в потребительских секторах. Банки также фиксировали улучшение качества ссудного портфеля, но в некоторых случаях это происходит за счет переноса неработающих активов на балансы специальных управляющих компаний.

Другими важными следствиями пандемии стал 93% рост электронной торговли; 11,3% рост цен на потребительские товары и услуги (при 7,5% инфляции); рост безработицы, который в марте 2020 года охватывал 442,6 тыс. человек, но продолжает чувствоваться и сегодня; а также 51% сокращение числа авиаперевозок и почти двукратное падение грузоперевозок.

Роль государства с начала пандемии была важна как для сырьевого среза экономики, так и для экономической системы в целом. 64% совокупной выручки по итогам 2020 года приходились именно на компании с государственны участием. 250 крупнейших компаний, 240 из которых – с государственным участием, формировали 97,2% всей выручки (размером 31,1 трлн тенге), полученной предприятиями страны. При этом крупный бизнес оказался наиболее прибыльным и устойчивым ко всем потрясениям, опять же благодаря различным формам поддержки со стороны государства. Хотя некоторые частные компании демонстрировали сопоставимые результаты, иногда показывая большую выручку.

Несмотря на большое количество забастовок и снижение реальных доходов граждан, топ-менеджмент казахстанских компаний по-прежнему сконцентрирован на проблемах роста. Бизнесмены продолжают искать потенциал для этого как в части технологий с параллельным сокращением издержек, так и в части компетенций своих сотрудников. Вопросы безработицы и социальной защиты уступают беспокойству об ускорившемся темпе изменения бизнес-моделей, и об имидже их брендов, как персональных, так и корпоративных.