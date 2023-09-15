Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы

Бизнесмена Кайрата Боранбаева приготовили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества. Такой приговор озвучила в пятницу председатель судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова.

«Боранбаева Кайрата и Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных по статьей 28 часть 5, 189 часть 4 пункт 2 УК РК, статьи 218 часть 3 пункт 3 УК РК и назначить наказание каждому по статье 28 часть5, 189 часть 4 пункт 2 УК РК в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества (….) По статье 218 часть 3 пункт 3 УК РК в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с конфискацией имущества. На основании статьи 58 часть 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Боранбаеву и Наханову каждому назначить по 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - зачитала приговор Сламбекова.

Таиру Жанузаку назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также им всем пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, национальном банке, его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Кроме этого, суд постановил конфисковать имущество Боранбаева в доход государства: коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. Аль-Фараби 77/7-1, стоимостью 686 млн тенге, денежные средства, размещенные на счету в «Народном банке» в размере 1 млрд 270 млн 190 тыс. тенге, денежные средства, размещенные на разных счетах в «Народном банке» на сумму 5 млн 685 тыс. 727 долларов США, 1 млн 170 тыс. 329 долларов США, 755 млн 859 тыс. 601 тенге, 193 млн 170 тыс. 137 тенге.

Ранее сегодня государственное обвинение в ходе заседания апелляционной коллегии по уголовным делам города Астаны запросило для Кайрата Боранбаева шесть лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Роману Наханову гособвинение попросило назначить 6 лет лишения свободы, а Тайыру Жанузаку – 5 лет колонии.

Напомним, 31 марта суд №2 Сарыаркинского района Астаны приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвиняли в хищении около 14,6 млрд тенге на сделках при перепродаже газа национальной компании QazaqGaz. Действовал он, по версии обвинения, в сговоре с должностными лицами нацкомпании. Сам Боранбаев не признал предъявленного обвинения, заявляя, что поставка газа была обычной гражданско-правовой сделкой, какие ежедневно совершают во всех отраслях экономики Казахстана.

2 июля судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны, рассматривая апелляционную жалобу бизнесмена Кайрата Боранбаева и проходящих вместе с ним по уголовному делу Тайыра Жанузака и Романа Наханова, отменила в отношении них приговор суда первой инстанции. При этом их оставили под стражей.

22 августа адвокат сообщил, что Боранбаев согласился заключить сделку со следствием, которая предполагает признание вины и выплату ущерба.