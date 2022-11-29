Парковочные компании Боранбаева возвращены в собственность акимата Алматы

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что 100% доли компании AlanParking и 70% доли в «Алматы спецтехпаркинг сервис» перешло в собственность акимата Алматы.

Как сообщается, департаментом АФМ по городу Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении директора TOO «AlanParking» Мухтара Базарбаева и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова по факту хищения 436 млн тенге.

«В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд», - сообщили в ведомстве.

При этом департаментом АФМ совместно с прокуратурой города «приняты меры по возврату в коммунальную собственность» акимата города 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли TOO «AlanParking».

Вместе с тем Мурат Боранбаев, который, по версии следствия, является главным фигурантом уголовного дела, все еще находится в международном розыске.

В апреле территориальным департаментом АФМ по г.Алматы было начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта A-Parking по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Тогда был арестован директор ТОО «AlanParking», администратора платных парковок, Мухтар Базарбаев и директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис», оператора платных парковок в городе, Марат Принбеков. В июле стало известно, что объявлен в международный розыск Мурат Боранбаев, который в 2017 году руководил AlanParking.