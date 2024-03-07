Голод, эпидемии и вакцинация: медицина в Казахстане 100 лет назад

В начале 1920-х годов в Казахстане жило около 4,7 млн человек. В 1921-1922 годах голодали около полутора миллионов из них. По документам питание, предоставляемое Американской администрацией помощи (АРА) давало в среднем 700-800 калорий, тогда как одному ребенку нужно было получать ежедневно 1600 калорий, а рабочему – 3000.

В отчетах говорится о том, что в Казахстане население «прибегает к различного рода суррогатам», некоторые из которых вредны, например, белена: «Самыми ходкими суррогатами являются солома, семена лебеды, смесь, состоящая из картофельной кожуры и свеклы, дикой вишни, солодкового корня, просяная лузга, костяная мука, съедобная глина и т.д.»

Отмечается, что ни один из этих суррогатов не является питательным. Голодание и истощение привели к тому, что люди приходили в города и там все больше распространялись инфекции. Эпидемия тифа началась с 1920 года и в 1921 разразилась катастрофа. За январь 1922 было зарегистрировано больше 46 тысяч случаев тифозных заболеваний.

В отчете Казнаркомздрава за 1920 год приводится такая статистика по заболеваниям: цинга – у 6186 человек, оспа – у 2575, корь – у 1887, коклюш – у 2138, брюшной тиф – у 16 591 человека, дизентерия – у 11 447, малярия – у 35 572 человек и т.д.

Здесь исследователи отмечают, что в советское время сведения о распространении многих инфекционных заболеваний были строго засекречены, поэтому в этом сборнике подобная информация публикуется впервые. Стоит добавить, что, как и сейчас, такая статистика явно не выглядит полной.

В стране отчаянно не хватало медиков, чиновники пытались даже мобилизовать частных врачей, но большинство из них уже покинули республику.

В 1921 году Наркомздрав России решил отправить в Казахстан 24 врачей и в два раза больше фельдшеров и медсестер, чем в Украину и Московскую губернию.

В 20-е годы на эпидситуацию в стране влияли голод, несоблюдение санитарных требований, отдаленность сел от городов, недоверие к врачам, неправильное питание, недостаточная сеть лечебных медучреждений. В те же годы в Оренбурге начали готовить медиков: так в Оренбургском медтехникуме в 1926-1927 годах учились 240 студентов, 88 из них были казахами.