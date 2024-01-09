Несмотря на то что для дополнительной иммунизации населения против кори правительство закупило 1,5 млн доз вакцин, охват вакцинацией остается низким в некоторых регионах, констатировал премьер-министр Алихан Смаилов и поручил активизировать вакцинацию и усилить мониторинг за распространением ложной информации по вакцинации и оперативно реагировать на такие заявления.

«Министерствам здравоохранения и информации необходимо проводить постоянную информационно-разъяснительную работу по вакцинопрофилактике в СМИ, социальных сетях. Надо обязательно вести мониторинг за распространением в прессе и социальных сетях заведомо ложной информации по вакцинации и оперативно реагировать на такие заявления», - заявил Смаилов на заседании правительства во вторник, отметив, что медработники участкового звена должны разъяснять родителям о важности и безопасности профилактических прививок для детей.

Он также поручил акиматам совместно с Минздравом расширить охват иммунизацией против кори, а также активизировать вакцинацию и по другим профилактическим прививкам.

Кроме того, глава кабмина обратил внимание на важность обеспечения соответствующего режима хранения и транспортировки вакцин, особенно в сельской местности и повысить ответственность медицинских работников за соблюдение этих условий.

«Для проведения дополнительной массовой иммунизации против кори дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцин. На эти цели правительство в сентябре прошлого года выделило из резерва свыше 3 млрд тенге. Однако, как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким», - констатировал Смаилов.

По данным министра здравоохранения Ажар Гиният, на конец 2023 года в стране зарегистрировано 29 648 случаев кори, с 1 января текущего года зарегистрировано 1 674 случая. В 2023 году в рамках плановой вакцинации привито 700 тыс. детей в возрасте одного года и шести лет. За счет дополнительно закупленных правительством 1,5 млн доз вакцин привито более 930 тыс. человек.