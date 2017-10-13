Украшает ли Алматы McDonald's в Орбите?

Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?

Неделю назад мы обсуждали новый «многофункциональный комплекс высокого уровня» ABYLAI KHAN plaza, который находится в исторической части города, на пересечении улиц Абылай хана и Макатаева. Большинство читателей проголосовали за снос этого здания.

На этот раз мы предлагаем обсудить новый​ McDonald's в микрорайоне Орбита. Ради его постройки был снесен кинотеатр «Байконур».

Как вы считаете, украшает или уродует это здание Алматы?