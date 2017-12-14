Украшает ли Алматы здание аэропорта?
Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?
В последний раз мы обсуждали отель Rixos, выяснилось, что большинству читателей это сооружение не по душе. Сегодня предлагаем оценить насколько украсил Алматы аэропорт, построенный в начале нулевых годов на месте сгоревшего здания.