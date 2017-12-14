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Украшает ли Алматы здание аэропорта? Оставить Снести Оставить

Снести

Vласть продолжает рубрику «Снесите это немедленно!», в которой с помощью голосования мы пытаемся понять, что читатели думают об архитектурных строениях в разных городах Казахстана: украшают ли они мегаполис или наоборот, уродуют его?