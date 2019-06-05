Цензура за гранью реальности. Суд над BadComedian и кастрированный «Рокетмен»

В итоге "Централ партнершип" удалил из картины не только сцены секса и употребления наркотиков, но и финал: в оригинальной картине сообщается, что Элтон Джон удачно женился и воспитывает детей. Кинокритик Антон Долин посмотрел оригинальную и российскую версии картины, и написал в Facebook, что «в российской версии сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором. Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла». При этом рейтинг картины остался прежним: 18+.

ТАСС взял комментарии у "Централ партнершип", там объяснили, что в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации. Минкульт РФ открестился от обвинений в цензуре, заявив, что ничего такого от прокатчика не требовал.

Сам сэр Джон Элтон выпустил совместное заявление с создателями «Рокетмена», в котором осудил поступок российской кинопрокатной компании: