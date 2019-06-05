Цензура за гранью реальности. Суд над BadComedian и кастрированный «Рокетмен»

В России одновременно происходят два скандала, связанных с киноиндустрией: российский прокатчик картины «Рокетмен» вырезал все сцены, связанные с сексом. А «самый известный кинокритик России» BadComedian заявил, что его одноимённый канал, посвященный обзорам на кинокартины, может быть закрыт из-за иска кинокомпании KD Studios (Kinodanz).
6 июня в прокат выходит картина «Рокетмен» — байопик об известном музыканте Элтоне Джоне, сексуальная ориентация которого не является ни для кого секретом. Примечательно, что сам певец при создании фильма настаивал, чтобы в нем были сцены и секса, и принятия наркотиков: приглаживать свою биографию британец не желал. Однако российский прокатчик "Централ партнершип" решил «облегчить» картину – причем не только для российского зрителя, но и для всех стран СНГ. Не секрет, что Казахстан зависит от России в сфере кинопроката: мы получаем копии картин «из Москвы», и если какой-то фильм запрещается на территории нашего соседа, то и до нас он тоже не доходит. Речь о том, что Казахстану необходимо отделяться от кинопроката СНГ, ходит давно, но пока это невозможно из-за того, что отечественный рынок слишком мал, а вследствие этого недостаточно интересен для международных кинопрокатных компаний.
В итоге "Централ партнершип" удалил из картины не только сцены секса и употребления наркотиков, но и финал: в оригинальной картине сообщается, что Элтон Джон удачно женился и воспитывает детей. Кинокритик Антон Долин посмотрел оригинальную и российскую версии картины, и написал в Facebook, что «в российской версии сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором. Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла». При этом рейтинг картины остался прежним: 18+.
ТАСС взял комментарии у "Централ партнершип", там объяснили, что в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации. Минкульт РФ открестился от обвинений в цензуре, заявив, что ничего такого от прокатчика не требовал.
Сам сэр Джон Элтон выпустил совместное заявление с создателями «Рокетмена», в котором осудил поступок российской кинопрокатной компании:
Исполнитель главной роли, актер Тэрон Эджертон в своем Instagram написал, что очень разочарован тем, что сделано прокатчиком. «Love is love. No compromises», — заключил он.
Завтра, в четверг отредактированная лента «Рокетмен» выходит на большие экраны. Тем, кому хочется увидеть исходник, придется подождать появления оригинальной версии картины в интернете. Но и со свободолюбивой сетью все оказалось не так просто: 3 июня на YouTube появилось обращение блогера BadComedian, в котором он рассказал о полученном иске от компании KD Studios (Kinodanz) — якобы он нарушил объемы цитирования в обзоре на фильм этой компании «За гранью реальности». Кинокомпания требует 1 миллион рублей и удаление обзора. BadComedian сообщил, что может вскоре закрыть свой канал на YouTube.
Действующие лица:
BadComedian -28-летний Евгений Баженов, создающий критические видеобзоры на кинофильмы — чаще российского производства, его нередко называют «главным кинокритиком России». Канал BadComedian был запущен на YouTube 8 лет назад, когда Евгений еще учился в университете на маркетолога. Сейчас количество просмотров его работ составляет 667 067 134. Это полностью некоммерческий канал.
KD Studios (Kinodanz) - кинокомпания, выпустившая за два года пять фильмов, названия которых скорее всего, вам мало что скажут: «Затмение», «Танцы насмерть» и т.д. Все они не пользовались особыми успехами в прокате. Картина, из-за которой BadComedian получил иск, «За гранью реальности», вышла в 2018 году – ее посмотрели 530 тысяч человек. Обзор BadComedian на эту ленту увидели уже 7 191 140 человек – причем, эта цифра увеличивается благодаря скандалу, спровоцированному самой компанией KD Studios.
В своем ролике, выпущенном 3 июня, Евгений рассказал о том, что компания судится с ним с января этого года, что при личном общении истцы сообщили ему, что за ними стоит Министерство культуры РФ и очень влиятельные люди. Традиционно Минкульт заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Видеообращение Евгения собрало более 4 миллионов просмотров. Его публично поддержали многие кинодеятели и режиссёры, которых он активно критиковал в своих обзорах: Резо Гигинешвили, Сарик Андреасян, Федор Бондарчук, Александр Роднянский, Владимир Бортко и т.д.
«Я считаю, этот парень талантлив, и то, что он делает, это тоже творчество. Я бы просто призвал всех и в кинобизнесе, и в шоу-индустрии научиться одной простой вещи — самоиронии. Давайте оставим парня в покое, и будем делать свою работу хорошо», — сказал режиссер Сарик Андреасян в своем Instagram.
А депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин отправил депутатский запрос генеральному прокурору, в котором попросил проверить соблюдение законодательства при выделении денег Минкультуры кинокомпании KD Studios. Картина «За гранью реальности» была почему-то снята на английском языке и на государственные деньги. Кроме того, депутат интересуется, почему Минкульт так активно спонсирует компанию, чьи картины «едва ли соответствуют установленным самим ведомством основным принципам государственной финансовой поддержки кинопроизводства».