Фильм «Смерть Сталина» не выйдет в прокат в Казахстане

Французско-британскую комедию не будут показывать в Казахстане из-за того, что от нее отказались все кинотеатры.

Вчера, 23 января, министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у картины «Смерть Сталина», которая должна была выйти 25 января. Юристы этой организации пришли к выводу, что комедийная лента «не несет ни исторической, ни культурной ценности и в ней оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали».

Редакция Vласти обратилась к прокатчику картины — российской компании «Вольга» с вопросом, смогут ли увидеть ленту казахстанские зрители. «Смерть Сталина» не будет прокатываться в Казахстане, потому что от картины отказались все кинотеатры», — сообщила представитель «Вольги» Юлия Фатеева.

По данным Vласти, фильм была готова прокатывать одна киносеть и один мультиплекс, однако и они передумали.

Прокатное удостоверение для показа картины на территории Казахстана лента не получала.

Картина «Смерть Сталина» является экранизацией комикса, опубликованного в 2010 году. Фильм рассказывает о последних часах жизни Сталина и о том, как его окружение боролось за власть. В ленте снялись Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Джэффри Тембор. В США фильм выйдет в прокат в марте этого года. В Казахстане он должен был выйти в прокат одновременно с Россией. Сайт «Rotten Tomatoes» присвоил картине рейтинг 97 % со средним баллом 8,3/10.

Это не первый случай, когда ленты, вызвавшие скандал в России, не выходят в прокат в Казахстане: в 2015 году были сняты с проката картины «Интервью», затем «Номер 44».