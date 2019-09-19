Almaty film festival. День третий и четвертый. Ностальгия по прошлому

И последний фильм-участник основного конкурса четвертого дня – «Должно быть, это рай» знаменитого палестинского режиссера Элиа Сулеймана. Он с этим фильмом участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года и получил приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Сюрреалистичная картина рассказывает про самого режиссера, который снялся в главной роли. Его герой бежит из Палестины и путешествует по Парижу и Нью-Йорку, он наблюдает за людьми, изучает их и все время молчит. Мы видим различные маленькие истории, которые в конце складываются в единую мозаику про роль человека в этом мире, про роль художника в переосмыслении действительности и об одиночестве по сути каждого человека. Многим может показаться скучным этот фильм, где в главной роли только один человек, не делающий почти ничего и пустые улицы крупных городов, - но постепенно, с течением времени в этом фильме, можно приобрести медитативный дух и просто созерцать историю. Странность всего происходящего напоминает фильмы шведского режиссера Роя Андерссона - герои ведут себя необычным образом, театральность локации, безжизненность ландшафта и так далее. И если вернуться к нашей главное теме — ностальгии по прошлому, то выясняется, что и этот герой соответствует данной сюжетной конструкции. Можно вообще объединить все прошедшие фестивальные фильмы и прийти к заключению, что все они по сути являются беглой копией ушедшего великого кинематографа середины двадцатого века, золотого периода седьмого искусства — тоже в своем роде символ ностальгии по былому, которое никогда не вернется.

Almaty film festival. День первый. Семейные проблемы

Almaty film festival. День второй. В поисках работы