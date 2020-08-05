Ода активизму

Создатель фильма Стивен Мэнг, следующий по пятам за своими героями с камерой, кажется, зачарован их борьбой. Он показывает их как во всеоружии: смелыми, уверенными, готовыми отстаивать свои убеждения на публике, — так и в более интимной домашней обстановке: сомневающимися, ранимыми, грустными. В отличие от библейской притчи, их история закончилась не столь триумфально. Несмотря на отставку комиссара полиции Нью-Йорка Уильяма Брэттона (не связываемую мэрией города с делом NYPD 12), система квот в очередной раз переродилась в иную форму. И тем не менее весь этот процесс нельзя считать безрезультативным. Офицеры рассказали, что после их открытого выступления многие коллеги, опасавшиеся преследования, подходили к ним и выражали свою солидарность. Совместная работа с активистами, участниками движений за права меньшинств сплотила разные сегменты гражданского общества и создала связи, которые актуализировались в последующей борьбе.

«Преступление + наказание» наталкивает на мысль о том, что в уравнении, описывающем правосудие, переменная под названием «коллективное участие», может играть далеко не последнюю роль. И активисты, которые отваживаются возвысить свой голос против несправедливости, заслуживают чуть большего внимания и эмпатии, поскольку это не какая-то отдельная категория рьяных идеалистов, а такие же люди, как и все. В одном из обсуждений фильма Стивен Мэнг признался, что его поразила неготовность общества принять наиболее прогрессивных полицейских, заявивших о желании изменить систему изнутри. «Это люди, которые пошли на огромные жертвы, а многие, не зная ничего ни о фильме, ни о самих полицейских, обзывают их ленивыми, никчемными, паршивыми овцами и т.д.» Эта история, которая вроде бы затрагивает абсолютно чуждые нам проблемы, в действительности не так уж и далека от нас. Это ода смелости тех людей, которые рискуют собственным покоем и комфортом ради справедливости и всеобщего блага. Воспринимать их труд с благодарной открытостью или враждебным скептицизмом — выбор, который остается уже за нами.

Кинофестиваль Qara Film Festival организован при поддержке Фонда Сорос-Казахстан и программы грантов Movies That Matter

