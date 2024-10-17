Фильмы недели: «Похищение невесты», «От»

«Кыз ала качуу» снят по реальным событиям, и мы, по другую сторону от гор Алатау, тоже осведомлены, каким именно. В Кыргызстане, как и в южных областях Казахстана, похищение женщин с целью брака является широко распространенной практикой. Ее оправдывают традицией, но никаких таких традиций ни казахский, ни кыргызский народы не знают. Исследовательница Зира Наурзбаева недавно поясняла, откуда вообще берется эта история с «кражей невесты» - по ее словам, из-за введения советской власти в степи и последовавшего запрета на привычные ритуалы сватовства и брака как «пережитков феодального прошлого», родителям новобрачным приходилось инсценировать «қыз алып қашу» как способ хоть как-то решить вопрос. Понятно, что это сильно отличается от нынешней практики. С которой советская власть, надо отметить, боролась. В независимом же Казахстане «алып қашу» вывели из уголовного кодекса, оставив только статью за похищение человека, но по ней достаточно вернуть девушку назад живой и без видимых повреждений, чтобы избежать уголовной ответственности. Что создает ощущение безнаказанности у похитителей; тем более, что в полицию потерпевшие обращаются исключительно редко – мешает вечный «уят» и «что люди скажут?». В Кыргызстане практика распространена куда шире, и только в последние несколько лет случилось два ужасающих инцидента с убийством юных Бурулай Турдаалы кызы и Айзады Канатбековой, которые были не только похищены, но и убиты похитителями.

«От» постановщика Эшимова начинается как мистический хоррор, постепенно, с каждым новым актом, перерождаясь в психологический триллер, а затем и в мощнейшую социальную драму. Он касается темы семейно-бытового насилия, но проходится и по целому спектру проблем. В том числе, касаясь темы вмешательства родителей молодых в семьи детей, особенно этим грешат свекрови. В 2022 году стала доступна пугающая статистика по Казахстану – на первое место причин разводов вышло с 61% «вмешательство родственников». Также «От» разбирается с более проблемой положения женщины в современном обществе, когда на нее возлагается непомерная ответственность за благополучие детей и семьи, от нее требуется любой ценой сохранять брак, терпеть все и надеяться на лучшее. А получить поддержку что в браке, что со стороны практически нереально – опять же, «уят», опять же «все так живут, терпи».