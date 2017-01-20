Город в тумане

Тамара Вааль, Vласть

Фотографии Дулата Есназара

На прошлой неделе в течение нескольких дней Астану было не узнать: отсутствие привычного для столицы ветра (который, к слову, не стихает здесь на протяжении 360 дней в году), превратило столицу в город из известного фильма ужасов - Сайлент Хилл. Астану окутал настолько густой смог, что не было видно соседних зданий. В акимате и Казгидромете заверили, что причиной этого не являются местная ТЭЦ. Возможно, это был дым от печного отопления частного сектора. Однако точную причину никто так и не назвал.


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