Город в тумане

Тамара Вааль, Vласть

Фотографии Дулата Есназара



На прошлой неделе в течение нескольких дней Астану было не узнать: отсутствие привычного для столицы ветра (который, к слову, не стихает здесь на протяжении 360 дней в году), превратило столицу в город из известного фильма ужасов - Сайлент Хилл. Астану окутал настолько густой смог, что не было видно соседних зданий. В акимате и Казгидромете заверили, что причиной этого не являются местная ТЭЦ. Возможно, это был дым от печного отопления частного сектора. Однако точную причину никто так и не назвал.



