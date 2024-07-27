Comic Con 2024 в Астане

Третий Международный фестиваль Comic Con Astana проходит в МВЦ «EXPO» с 25 по 28 июля. Фестиваль посвящен индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и поп культуре. Один из хэдлайнеров фестиваля – датский актер Мадс Миккельсен, известный по сериалу «Ганнибал», а также фильмам «Доктор Стрэндж», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и другим.



На фестиваль было продано до 50 тысяч билетов. На площадке Comic Con Astana состоялись автограф-сессии, спецпоказы, презентации и другие активности.

Также в первый день стартовал традиционный элемент шоу-программы фестиваля – конкурс косплея с призовым фондом 12 миллионов тенге. На участие в нем подали заявки косплееры из 14 стран: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, России, ОАЭ, Китая, Грузии, Черногории, Великобритании, Армении, Кипра и Тайланда. В общей сложности в нем приняли участие более 140 профессиональных косплееров.

Фотографии Жанары Каримовой

