Кто на самом деле дискредитирует благотворительность?

Доверие к благотворительным организациям, как показали события прошлой недели, гораздо сильнее подрывают фонды, так или иначе связанные с властями. Такие фонды управляют значительно большими объемами средств, чем независимые НПО, однако не публикуют своей отчетности, не соблюдая даже действующее законодательство. Ужесточение закона о благотворительности, скорее всего, не сделает их более прозрачными, но значительно ухудшит положение гражданского сектора.
На прошлой неделе в соцсетях бурно обсуждались поправки в закон о благотворительности: предполагалось запретить сборы физическим лицам и ввести аккредитацию для благотворительных организаций.
На фоне этих обсуждений разразился скандал вокруг благотворительного фонда Biz Birgemiz (ОО "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN 2030"). Его главу и одну из учредителей, 32-летнюю Перизат Кайрат, сначала заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков минувшей весной , а затем – в хищении более 200 млн тенге, собранных для оказания гуманитарной помощи Палестине.
Помимо самой Кайрат, у фонда еще девять учредителей, и многие из них связаны с партией Amanat, как, к примеру, Сергей Матюшенко – руководитель районного филиала партии в Астане. Еще один из учредителей, Арсланбек Магзум – депутат городского маслихата Астаны от партии Amanat, другой, Дамир Хисматуллин, судя по соцсетям и сообщениям СМИ, сотрудник районного акимата Астаны.
Ситуация вызывает множество вопросов: как средства для пострадавших от паводков могли быть выведены, если их, по словам Кайрат, контролировали Минфин и Нацбанк? Почему банки второго уровня, с которыми сотрудничал фонд, давали ему положительную оценку? Почему о хищениях стало известно именно сейчас, когда обсуждаются изменения в закон о благотворительности?
Почему организация не публиковала отчетов на сайте, а также не состояла в реестре НПО, где каждый мог бы увидеть суммы ее доходов и расходов?
Последний вопрос можно было бы задать и другой организации с похожим названием – фонду Birgemiz, созданному во время пандемии в 2020 году по поручению экс-президента Нурсултана Назарбаева. В первый год своей работы фонд сначала публиковал отчетность на сайте, но вскоре перестал это делать. Затем сайт перестал работать, и публичные отчеты фонда вовсе оказались недоступны. Известно, что к концу 2020 года фонд собрал 33,9 млрд тенге.
Но наиболее крупные и наиболее непрозрачные благотворительные фонды, управляющие активами на миллиарды долларов, принадлежат самому Назарбаеву – о них стало известно благодаря вышедшему в 2022 году совместному расследованию OCCRP, Kloop и Власти.
Ужесточение законодательства о благотворительности, скорее всего, не затронет эти фонды.
Но другие, низовые инициативы могут оказаться под ударом.
Благотворительные сборы финансовой и гуманитарной помощи оперативно возникают в Казахстане при каждом стихийном бедствии. Казахстанцы собирают деньги на административные штрафы активистам и журналистам, на работу штабов независимых наблюдателей на выборах и для независимых СМИ.
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