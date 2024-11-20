Кто на самом деле дискредитирует благотворительность?

На прошлой неделе в соцсетях бурно обсуждались поправки в закон о благотворительности: предполагалось запретить сборы физическим лицам и ввести аккредитацию для благотворительных организаций.

На фоне этих обсуждений разразился скандал вокруг благотворительного фонда Biz Birgemiz (ОО "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN 2030"). Его главу и одну из учредителей, 32-летнюю Перизат Кайрат, сначала заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков минувшей весной , а затем – в хищении более 200 млн тенге, собранных для оказания гуманитарной помощи Палестине.

Помимо самой Кайрат, у фонда еще девять учредителей, и многие из них связаны с партией Amanat, как, к примеру, Сергей Матюшенко – руководитель районного филиала партии в Астане. Еще один из учредителей, Арсланбек Магзум – депутат городского маслихата Астаны от партии Amanat, другой, Дамир Хисматуллин, судя по соцсетям и сообщениям СМИ, сотрудник районного акимата Астаны.