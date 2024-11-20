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20 ноября 2024
Ольга Логинова, Власть, фото Жанары Каримовой

Кто на самом деле дискредитирует благотворительность?

Это вовсе не небольшие независимые НПО, которые попадут под удар нового законодательства

Кто на самом деле дискредитирует благотворительность?

Доверие к благотворительным организациям, как показали события прошлой недели, гораздо сильнее подрывают фонды, так или иначе связанные с властями. Такие фонды управляют значительно большими объемами средств, чем независимые НПО, однако не публикуют своей отчетности, не соблюдая даже действующее законодательство. Ужесточение закона о благотворительности, скорее всего, не сделает их более прозрачными, но значительно ухудшит положение гражданского сектора.

На прошлой неделе в соцсетях бурно обсуждались поправки в закон о благотворительности: предполагалось запретить сборы физическим лицам и ввести аккредитацию для благотворительных организаций.

На фоне этих обсуждений разразился скандал вокруг благотворительного фонда Biz Birgemiz (ОО "BIZ BIRGEMIZ QAZAQSTAN 2030"). Его главу и одну из учредителей, 32-летнюю Перизат Кайрат, сначала заподозрили в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков минувшей весной , а затем – в хищении более 200 млн тенге, собранных для оказания гуманитарной помощи Палестине.

Помимо самой Кайрат, у фонда еще девять учредителей, и многие из них связаны с партией Amanat, как, к примеру, Сергей Матюшенко – руководитель районного филиала партии в Астане. Еще один из учредителей, Арсланбек Магзум – депутат городского маслихата Астаны от партии Amanat, другой, Дамир Хисматуллин, судя по соцсетям и сообщениям СМИ, сотрудник районного акимата Астаны.

Партия Amanat ожидаемо сообщила, что не имеет никакого отношения к деятельности фонда, а его другие учредители, связанные с партией, пока публично не прокомментировали задержание Кайрат.

Ситуация вызывает множество вопросов: как средства для пострадавших от паводков могли быть выведены, если их, по словам Кайрат, контролировали Минфин и Нацбанк? Почему банки второго уровня, с которыми сотрудничал фонд, давали ему положительную оценку? Почему о хищениях стало известно именно сейчас, когда обсуждаются изменения в закон о благотворительности?

Почему организация не публиковала отчетов на сайте, а также не состояла в реестре НПО, где каждый мог бы увидеть суммы ее доходов и расходов?

Последний вопрос можно было бы задать и другой организации с похожим названием – фонду Birgemiz, созданному во время пандемии в 2020 году по поручению экс-президента Нурсултана Назарбаева. В первый год своей работы фонд сначала публиковал отчетность на сайте, но вскоре перестал это делать. Затем сайт перестал работать, и публичные отчеты фонда вовсе оказались недоступны. Известно, что к концу 2020 года фонд собрал 33,9 млрд тенге.

Но наиболее крупные и наиболее непрозрачные благотворительные фонды, управляющие активами на миллиарды долларов, принадлежат самому Назарбаеву – о них стало известно благодаря вышедшему в 2022 году совместному расследованию OCCRP, Kloop и Власти.

Только в редких случаях становится известно, какие компании перечисляли деньги этим фондам и как фонды потом их расходовали. Полная отчетность не была доступна никогда.

Ужесточение законодательства о благотворительности, скорее всего, не затронет эти фонды.

Но другие, низовые инициативы могут оказаться под ударом.

Благотворительные сборы финансовой и гуманитарной помощи оперативно возникают в Казахстане при каждом стихийном бедствии. Казахстанцы собирают деньги на административные штрафы активистам и журналистам, на работу штабов независимых наблюдателей на выборах и для независимых СМИ.

«Борьба с мошенниками» не должна забирать у людей возможность самоорганизовываться и выбирать, что и кого они хотят поддержать.

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