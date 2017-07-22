Искусство во спасение

В Алматы открылась недельная ярмарка работ казахстанских художников, скульпторов, фотографов и многих других, средства от продажи пойдут на лечение художницы Бахыт Бубикановой. Ранее она поделилась на своей странице в Facebook, что продает свои картины, чтобы оплатить лечение рака в Южной Корее. Свои работы выставили Елена Воробьева, Александр Угай, Сырлыбек Бекботаев, Сауле Сулейменова, проект Artmeken и многие другие.

Первый день недельной ярмарки проходит в Synesthesia Concept Store по адресу Жамбыла 55/57. В дальнейшем место может поменяться, за новостями и обновлениями ArtSale - BuyArtHelpArtist можно следить тут. Там же можно договориться об онлайн покупке или переводе средств на счет Бубикановой.