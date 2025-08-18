Как выглядит отремонтированный Терренкур в Алматы

Фотографии Данияра Мусирова

В Алматы завершился ремонт территории Терренкура площадью 3,4 га в восточной части, параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык. Отремонтирована ротонда, построенная 20 лет назад по проекту архитектора Раиса Умиршина, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Установлены новые детские и спортивные площадки, выложена тротуарная плитка.

Тропа здоровья на Терренкуре была построена в 1974 году. Акимат сообщил, что эта территория находилась в частной собственности, и ремонт не проводился здесь более 20 лет. В 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность.