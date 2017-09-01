Мусульмане Казахстана отмечают Курбан айт

Фотографии Марии Гордеевой

По случаю первого дня праздника в центральной мечети Алматы в 7 утра прихожане совершили праздничный намаз — Айт намаз. До молитвы и принесения в жертву животного желательно не есть, чтобы после жертвоприношения, первой едой стало мясо жертвенного животного.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

«В нашей стране Курбан айт способствует сохранению и упрочнению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий», - приведены слова Назарбаева в поздравительной речи. — В Казахстане первый день этого светлого праздника был специально объявлен выходным, чтобы создать все условия для проведения обряда жертвоприношения и обращения к Всевышнему с благими пожеланиями. Поздравляя всех со священным праздником, желаю доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания!»