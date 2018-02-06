Победители зимних Олимпийских игр

Казахстанские спортсмены принимали участие в зимних Олимпийских играх начиная с 1994 года. В предстоящих играх в Пхёнчхане от нашей страны будут представлены 43 спортсмена в 4 видах спорта.

Vласть собрала фотографии казахстанских олимпийцев, завоевавших медали на зимних Олимпийских играх с 1994 по 2014 год. Советский и казахстанский лыжник Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом Казахстана на зимних играх, получив одну золотую и две серебряные медали. На следующих играх, проходивших в Японии в 1998 году, Смирнов завоевал ещё одну бронзовую медаль в гонке преследования на 15 км, после чего объявил о завершении карьеры. Также в Нагано конькобежка Людмила Прокашёва стала бронзовой призёркой.

На играх в Ванкувере в 2010 году биатлонистка Елена Хрусталёва завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км. Фигурист Денис Тен стал бронзовым призёром на зимних Олимпийских играх Сочи 2014.

Фотографии предоставлены Центральным государственным архивом кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан. Также использованы фотографии Жанары Каримовой, Vostock photo, reuters и pinterest.