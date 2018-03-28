В Алматы люди почтили память погибших в Кемерово

Во вторник алматинцы начали приносить цветы и игрушки к генеральному консульству России, которое находится на ул. Джандосова, 4. На следующий день сотни людей пришли почтить память погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово. К ним вышли представители генконсульства и поблагодарили за оказанную поддержку. Пришедшие провели небольшую акцию и запустили в небо белые шары, подобную акцию они повторят вечером в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В минувшее воскресенье в городе Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате трагедии погибло, по последним данным, 64 человека, еще 52 человека пострадали, 12 из них остаются в больницах. 28 марта объявлено в России днем траура.

