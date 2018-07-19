В Алматы и Астане почтили память фигуриста Дениса Тена

В четверг из-за ножевого ранения в центре Алматы скончался казахстанский фигурист Денис Тен. Нападение на спортсмена произошло, когда он пытался предотвратить ограбление своего автомобиля. Врачи несколько часов пытались помочь Тену, но в 17:30 зафиксировали его смерть из-за большой потери крови. Вскоре жители Алматы стали приносить цветы к месту гибели, где также выражали благодарность за его творчество. Вместе с алматинцами память спортсмена почтили и жители столицы.