The Art of Storytelling 2018

Фото: Сабина Куангалиева

Фотогалерея второго ежегодного фестиваля The Art of Storytelling. Спикерами фестиваля стали журналисты, редакторы, документалисты и фоторепортеры мировых изданий. Перед аудиторией фестиваля выступили Уолтер Робинсон, руководитель отдела расследований The Boston Globe, Иван Колпаков, главный редактор издания Meduza, Кейтлин Ху, редактор, и Лорен Браун, директор спецпроектов издания Quartz, известные российские тележурналисты Катерина Гордеева и Роман Супер, руководитель пекинского бюро The Guardian Лили Куо, а также фотожурналисты Евгений Фельдман и Гленна Гордон.

Фестиваль организовала команда интернет-журнала Vласть при поддержке генерального партнера – компании Chevron и партнеров – Air Astana, университета Narxoz, посольства США, ImpactHub Almaty, гостиница "Алматы", BAO noodles & sushi bar, Coffee Original и Red Bull.