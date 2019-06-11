Ночной марш протеста в Алматы

Фотографии Ольги Логиновой

10 июня полиция задержала акына Рината Зайытова и несколько десятков его сторонников, собравшихся на акцию протеста в районе «Алматы Арены». Собравшиеся были не согласны с результатами выборов. После задержания акына несколько сотен человек пришли к департаменту полиции, а после двинулись двумя колоннами по улицам Абая и Толе би. Вместе с пешими протестующими ехало большое количество автомобилей, они сигналили. Люди скандировали «Казахстан!», у некоторых были казахстанские флаги.

Полиция остановила колонну, шедшую по Толе би, в районе Сайрана. После коротких переговоров с протестующими бойцы нацгвардии начали массовые задержания.