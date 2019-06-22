Открытие памятника Денису Тену

Фотографии Юны Коростелёвой

На пересечении улиц Курмангазы-Байсеитовой, где 19 июля 2018 года был смертельно ранен Денис Тен, в субботу утром собралось около сотни людей. Все они пришли почтить память фигуриста и возложить цветы к только открывшемуся памятнику. Скульптура высотой два метра запечатлела финал программы Дениса на Олимпийских играх в Сочи, где он завоевал бронзовую медаль. Автором памятника стал Матвей Макушкин.

Когда со скульптуры начали снимать белую ткань, пошел дождь. Он усиливался в такт песне Дениса “She won't be mine”. После открытия памятника друзья Дениса читали его стихи, а потом на сцену вышли дети, исполнившие несколько песен в память о фигуристе.