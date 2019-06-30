Первый разрешенный митинг. Плакаты

Фотографии Ольги Логиновой

30 июня в Алматы в сквере за кинотеатром «Сары-Арка»прошла акция за возможность проведения мирных митингов. Её организатором выступил активист Альнур Ильяшев, получивший разрешение от местных властей в минувший вторник.

На протяжении двух часов представители общественности выступали с призывами устранить законодательные ограничения на проведение мирных собраний, а также заняться постепенной реализацией политических, социальных и экономических реформ. Вместе с этим они говорили о необходимости освободить политических заключенных и увеличить участие простых граждан в политических и общественных организациях.

В этом фоторепортаже мы решили обратить внимание на плакаты и транспаранты, с которыми люди вышли на митинг.