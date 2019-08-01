Фотографии Бориса Копылова

К 1 августа должно было завершиться восстановление Арыси, но ни в одном государственном органе Vласти в четверг не ответили на вопрос, завершены ли работы по восстановлению города в установленный срок.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тыс. человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов 3 человека погибли, более 160 пострадали.

Как выглядит Арысь 1 августа - в фоторепортаже Бориса Копылова.