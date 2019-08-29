В Семее прошли мероприятия, приуроченные к 70-летию начала ядерных испытаний

29 августа в Семее акцией мира отметили Международный день против ядерных испытаний. В этот день ровно 70 лет назад прогремел первый ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне. В этот же день, но 28 лет назад, было принято решение о его закрытии.



Акция ежегодно проходит на острове «Бейбітшілік». В этом году она также посвящена тридцатилетию антиядерного движения «Невада-Семей». Представители движения возложили цветы у памятнику «Сильнее смерти» и почтили минутой молчания память жертв ядерных испытаний. Перед собравшимися также выступила секретарь общества «Хиросима-Семей» Чиеко Кабатаки, она напомнила, что в Казахстане зародилось антиядерное движение, охватившее весь мир и пожелала, чтобы никогда не повторялась трагедия Семея, Нагасаки и Хиросимы.



Всего на Семипалатинском ядерном полигоне за 40 лет было проведено 456 испытаний. Пострадавшими официально считаются около полумиллиона человек.

Текст Ольги Логиновой, фото Дулата Есназара