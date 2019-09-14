Алматинскому троллейбусу 75 лет

Фотографии Юны Коростелевой

В 1944 году в Алма-Ате появились первые троллейбусы, они возили пассажиров по улице Гоголя. С того времени количество троллейбусных маршрутов в городе то уменьшалось, то увеличивалось, однако все же удалось сохранить этот вид общественного транспорта. 14 сентября в троллейбусном парке №1 прошло мероприятие, посвященное 75-летию троллейбуса.

Подобный праздник в троллейбусном парке проводят впервые. Сегодня можно было свободно перемещаться по территории троллейбусного парка, делать фотографии в специальных фото-зонах, приобрести раритетные магнитофоны и патефоны, а также посмотреть концертную программу.